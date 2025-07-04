山東艦下周一離港　9離島渡輪線早上停航　設特別渡輪來往荃灣西

【山東艦／航空母艦】山東艦航空母艦編隊將於下周一（7日）上午離港，運輸署表示，因應當日海上交通特別措施，當日上午約10時至中午12時期間，共9條離島渡輪服務航線將陸續暫停服務，每條航線每方向涉及取消最多兩個航班。



署方已督導營辦商加強公共運輸服務，包括渡輪、巴士及港鐵東涌綫和屯馬綫，營辦商亦會提供免費離島特別渡輪來往個別離島航點及荃灣西，合共四個來回航班。



▼7月3日 中國第一艘國產航空母艦山東艦進港▼



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9條離島渡輪服務航線陸續暫停服務

運輸署表示，當日上午約10時至中午12時期間，共9條離島渡輪服務航線將陸續暫停服務，每條航線每方向涉及取消最多兩個航班。營辦商於當日上午會免費提供特別渡輪服務航線來往個別離島航點及荃灣西，共四個來回航班。乘客可於港鐵荃灣西站轉乘屯馬綫或其他路面交通工具前往其他目的地。

營辦商會加強梅窩、馬灣和愉景灣的巴士服務以疏導乘客。港鐵公司亦將在東涌綫和屯馬綫安排後備列車候命，在有需要時接載乘客，同時加派人手到較繁忙車站協助疏導人流和協助乘客。

山東艦航空母艦編隊今早（3日）駛入香港東博寮海峽，在航行期間，官兵在山東艦航空母艦飛行甲板上列隊排成「國安家好」字樣。

9條港內渡輪航線或需臨時調整服務 最多約30分鐘

署方表示，當日上午約10時至中午12時期間，共9條港內渡輪航線或會因應實際情況而需臨時調整服務，最多約30分鐘，包括：灣仔—尖沙咀、中環—尖沙咀、北角—紅磡、北角—九龍城、中環—紅磡、北角—觀塘、水上的士、西灣河—觀塘，以及西灣河—三家村。

運輸署表示，當日上午約10時至中午12時期間，共9條離島渡輪服務航線將陸續暫停服務，每條航線每方向涉及取消最多兩個航班。

運輸署表示，當日上午約10時至中午12時期間，共9條離島渡輪服務航線將陸續暫停服務，每條航線每方向涉及取消最多兩個航班。

運輸署表示，當日上午約10時至中午12時期間，共9條離島渡輪服務航線將陸續暫停服務，每條航線每方向涉及取消最多兩個航班。

運輸署表示，當日上午約10時至中午12時期間，共9條離島渡輪服務航線將陸續暫停服務，每條航線每方向涉及取消最多兩個航班。

運輸署會繼續聯同離島民政事務處、離島區相關地區服務及關愛隊及渡輪和陸路公共運輸服務營辦商加強資訊發放。運輸署緊急事故交通協調中心會24小時運作，密切監察全港包括相關地區的交通情況及公共運輸服務。