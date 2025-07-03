山東艦訪港｜李家超：近距離觀看海軍英姿　感受軍隊專業優秀

山東艦航空母艦編隊今早（3日）駛入香港海域，行政長官李家超今出席甲板招待會。他在社交媒體發文指，今日「近距離看到海軍的英姿」，讓他感受到中國人民解放軍「威武文明之師」的風采。



山東艦航空母艦編隊今早（3日）駛入香港海域，行政長官李家超(前中)今出席甲板招待會。（李家超facebook）

山東艦航空母艦編隊今早（3日）駛入香港海域，行政長官李家超（左三)今出席甲板招待會。（李家超facebook）

山東艦航空母艦編隊今早（3日）駛入香港海域，行政長官李家超（右）今出席甲板招待會。（李家超facebook）

解放軍駐香港部隊晚上發文說，今晚編隊在山東艦上舉行甲板招待會。行政長官李家超，全國政協副主席梁振英，中央港澳辦、中央駐港駐澳機構有關負責人，香港政府、澳門政府部分官員和各界愛國人士代表應邀出席。海軍、南部戰區，駐香港部隊、駐澳門部隊和山東艦編隊有關領導參加。

部隊表示，山東艦機庫懸掛滿旗，以艦艇特有禮儀歡迎客人的到來，前後起降平台分別擺出印有「國安家好」、「一起向未來」的主題展板，機庫內充滿了香港和海軍的裝飾元素，到處洋溢着歡快祥和的氛圍。晚上6時許，受邀嘉賓陸續走進機庫，現場響起《東方之珠》，甲板招待會拉開帷幕。

甲板招待會開始前，李家超檢閱山東艦儀仗隊，受邀嘉賓參觀了山東艦部分裝備設施，了解航母編隊基本情況，親身感受新時代國防和軍隊建設發展成就。

甲板招待會中，海軍副政治委員程堅表示，歡迎關心支持國防和軍隊建設的香港各界人士，他稱贊香港各項事業取得發展進步，代表人民海軍對香港的穩定繁榮表達支持。招待會亦安排了文藝節目，包括有水兵演唱《軍港之夜》《我愛這藍色的海洋》《我的祖國》《紫荊花盛開》，還有500人合唱《高唱祖國》。

李家超（第一排中）參觀山東艦。(政府新聞處圖片）

現任特首李家超（右二）及前特首梁振英（右一）參觀山東艦。(政府新聞處圖片）

（左九起）全國政協副主席梁振英、李家超及其夫人、中國人民解放軍海軍副政治委員程堅海軍中將、中聯辦主任周霽、國務院港澳事務辦公室副主任農融、外交部駐港特派員公署特派員崔建春及其夫人，以及其他嘉賓參觀山東艦。(政府新聞處圖片）

李家超今晚發文說，很高興今日出席中國人民解放軍海軍「山東艦」航母甲板招待會，在南部戰區副司令員兼參謀長賈建成中將，以及中國人民解放軍海軍副政治委員程堅陪同下檢閱儀仗隊，並聽取講解。

他表示，今日近距離看到海軍的英姿，親身體驗國家現代化軍艇的宏偉與先進，充分展示了中國人民解放軍「威武文明之師」的風采。

李家超（左一）及其他嘉賓參觀山東艦後離開。(政府新聞處圖片）

政務司副司長卓永興發文指，山東艦訪港是「中央送給香港的一份大禮」，彰顯中央對香港的關懷厚愛。（卓永興facebook）

政務司副司長卓永興亦發文指，山東艦訪港是「中央送給香港的一份大禮」，彰顯中央對香港的關懷厚愛。他指，香港能共享國家強盛的高光時刻，「實在與有榮焉。」

他形容，參觀山東艦之後，了解到國家的國防發展一日千里，他「深受感動，更為祖國自豪」他認為今次山東艦來港，讓市民親眼見證國家強大的軍事實力、感受國家的眷顧，增強市民國家觀念和民族自豪感，形容是「最好不過的愛國主義教育和國防教育。」