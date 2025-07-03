山東艦訪港｜李家超：近距離觀看海軍英姿　感受軍隊專業優秀

撰文：賴卓盈
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山東艦航空母艦編隊今早（3日）駛入香港海域，行政長官李家超今出席甲板招待會。他在社交媒體發文指，今日「近距離看到海軍的英姿」，讓他感受到中國人民解放軍「威武文明之師」的風采。

山東艦航空母艦編隊今早（3日）駛入香港海域，行政長官李家超(前中)今出席甲板招待會。（李家超facebook）
山東艦航空母艦編隊今早（3日）駛入香港海域，行政長官李家超（左三)今出席甲板招待會。（李家超facebook）
山東艦航空母艦編隊今早（3日）駛入香港海域，行政長官李家超（右）今出席甲板招待會。（李家超facebook）

解放軍駐香港部隊晚上發文說，今晚編隊在山東艦上舉行甲板招待會。行政長官李家超，全國政協副主席梁振英，中央港澳辦、中央駐港駐澳機構有關負責人，香港政府、澳門政府部分官員和各界愛國人士代表應邀出席。海軍、南部戰區，駐香港部隊、駐澳門部隊和山東艦編隊有關領導參加。

部隊表示，山東艦機庫懸掛滿旗，以艦艇特有禮儀歡迎客人的到來，前後起降平台分別擺出印有「國安家好」、「一起向未來」的主題展板，機庫內充滿了香港和海軍的裝飾元素，到處洋溢着歡快祥和的氛圍。晚上6時許，受邀嘉賓陸續走進機庫，現場響起《東方之珠》，甲板招待會拉開帷幕。

甲板招待會開始前，李家超檢閱山東艦儀仗隊，受邀嘉賓參觀了山東艦部分裝備設施，了解航母編隊基本情況，親身感受新時代國防和軍隊建設發展成就。

甲板招待會中，海軍副政治委員程堅表示，歡迎關心支持國防和軍隊建設的香港各界人士，他稱贊香港各項事業取得發展進步，代表人民海軍對香港的穩定繁榮表達支持。招待會亦安排了文藝節目，包括有水兵演唱《軍港之夜》《我愛這藍色的海洋》《我的祖國》《紫荊花盛開》，還有500人合唱《高唱祖國》。

李家超（第一排中）參觀山東艦。(政府新聞處圖片）
現任特首李家超（右二）及前特首梁振英（右一）參觀山東艦。(政府新聞處圖片）
（左九起）全國政協副主席梁振英、李家超及其夫人、中國人民解放軍海軍副政治委員程堅海軍中將、中聯辦主任周霽、國務院港澳事務辦公室副主任農融、外交部駐港特派員公署特派員崔建春及其夫人，以及其他嘉賓參觀山東艦。(政府新聞處圖片）

李家超今晚發文說，很高興今日出席中國人民解放軍海軍「山東艦」航母甲板招待會，在南部戰區副司令員兼參謀長賈建成中將，以及中國人民解放軍海軍副政治委員程堅陪同下檢閱儀仗隊，並聽取講解。

他表示，今日近距離看到海軍的英姿，親身體驗國家現代化軍艇的宏偉與先進，充分展示了中國人民解放軍「威武文明之師」的風采。

李家超（左一）及其他嘉賓參觀山東艦後離開。(政府新聞處圖片）
政務司副司長卓永興發文指，山東艦訪港是「中央送給香港的一份大禮」，彰顯中央對香港的關懷厚愛。（卓永興facebook）

政務司副司長卓永興亦發文指，山東艦訪港是「中央送給香港的一份大禮」，彰顯中央對香港的關懷厚愛。他指，香港能共享國家強盛的高光時刻，「實在與有榮焉。」

他形容，參觀山東艦之後，了解到國家的國防發展一日千里，他「深受感動，更為祖國自豪」他認為今次山東艦來港，讓市民親眼見證國家強大的軍事實力、感受國家的眷顧，增強市民國家觀念和民族自豪感，形容是「最好不過的愛國主義教育和國防教育。」

（左起）財政司副司長黃偉綸、勞工及福利局局長孫玉菡、卓永興、教育局局長蔡若蓮、運輸及物流局局長陳美寶和醫務衞生局局長盧寵茂都有出席歡迎儀式式。（卓永興facebook）
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