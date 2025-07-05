照顧者｜孫玉菡：未來一至兩周推試點計劃支援 沙田及觀塘先試行
撰文：吳美松
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照顧者悲劇屢有發生，勞工及福利局局長孫玉菡今早（5日）在港台節目《星期六問責》中表示，為了加強支援照顧者，當局在未來一至兩周會推出試點計劃，特別針對領取低收入照顧者津貼的人士及住在公共屋邨的「單老」及「雙老」，因應狀況及早介入並提供援助。試點計劃會先在沙田及觀塘進行，他形容兩區是「試點中的試點」，其後會視情況推行至全港。
孫玉菡表示，當局在未來一至兩周會推出試點計劃，會先在沙田及觀塘進行，再因應情況在全港推行。試點計劃特別針對領取低收入照顧者津貼的人士及住在公共屋邨的「單老」及「雙老」，其中領取低收入照顧者津貼的人士，當局已與私隱專員討論過，基本上已解決當中牽涉的私隱問題。
他續指，目前領取低收入照顧者津貼有約一萬人，他們的狀況屬於較高風險；在試點計劃下，當局會與醫管局合作，如發現有照顧者入院，會立即通知與該家庭有聯繫的社福機構跟進，提供暫託或送遞食物等服務。
孫玉菡表示據其掌握的數據，80萬公屋戶當中有20萬屬於長者戶，相信不少是「單老」或「雙老」，而房署有住戶名冊，當局會將名冊內的「單老」及「雙老」，與社福機構的已登記會員比對，並與關愛隊合作，到有關長者的住址了解是否需要提供基本幫助，包括安裝平安鐘；如有關長者仍未登記長者中心會員，當局會勸喻登記，以便日後聯絡或提供協助等。
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