照顧者調查｜四成受訪護老者處「高負荷」　兩成曾有自殺自殘念頭

近年照顧者悲劇接連發生，生命熱線去年10月至今年2月進行護老者照顧壓力調查，以問卷訪問約900人，發現近四成受訪者處於「高負荷」狀況，其中四成有抑鬱或焦慮，近兩承認更曾出現自殺或自殘想法。



生命熱線去年10月至今年2月進行護老者照顧壓力調查，發現近四成受訪者處於「高負荷」狀況。（生命熱線提供）

現年40多歲的Maria（化名）是一名護老者，她的母親數年前確診認知障礙症，當時無聘請外傭，她在工作以外，要兼顧照顧母親。Maria說，作為在職照顧者，壓力甚大，「嗰時好似做緊兩份工，另外當媽媽唔舒服時，又會再加重壓力，本來好大壓力，變成超大壓力。」

生命熱線則希望各界從4方面支援護老者，包括「友善僱主」、「個案管理」、「彈性服務」及「關顧自己」。（生命熱線提供）

生命熱線去年10月至今年2月進行護老者照顧壓力調查，以問卷訪問約942人，發現約350人處於「高負荷」狀況，其中142人更同時出現抑鬱或焦慮症狀。整體受訪者中，更有155人曾出現自殺或自殘念頭，佔約兩成。

生命熱線表示，調查結果反映護老者負擔沉重，擔心他們如果沒有適當支援，或有機會發生照顧者倫常慘劇。

調查亦發現，在「高負荷」護老者中，在職兼照顧長者21小時或以上的人士佔最多，達近六成，反映護老者的就業情况及照顧時數將影響壓力指數。

林翠華指，部分護老者因壓力沉重造成情緒困擾，建議他們尋找正面照顧體驗。（生命熱線提供）

生命熱線程序策劃經理秦維德表示，坊間很少討論護老者，其實是很年輕的一代。他指雖然事實個案比例較少，但問題是否他們與長者距離較開，「溝通上或資源上未必很掌握，令他們壓力大？特別老人家身體狀況變得很快，可能數星期或短時間，由自由走動變成差至不能行走，精神狀態又會轉變，這往往令照顧者措手不及，壓力突然間就飆升很高。」

中文大學醫學院精神科學系教授林翠華指，部分護老者因壓力沉重造成情緒困擾，建議他們尋找正面照顧體驗。

生命熱線則希望各界從4方面支援護老者，包括「友善僱主」、「個案管理」、「彈性服務」及「關顧自己」。例如不少護老者需帶長者到日間診所覆診，僱主可提供請假彈性上班時間等，以減輕他們照顧長者所帶來的壓力。

50.1%（229人）承受高負荷，若每週照顧時數超過21小時，其同時面臨抑鬱焦慮及自傷風險的比例更攀升至13.2%，反映「在職護老者」需在職場與家庭間疲於奔命的現實困境。此外，非在職護老者雖整體壓力較低，但每週照顧時數超過21小時者仍有31.6%（85人）處於高負荷，顯示無論就業狀態，長時間照顧皆可能導致身心耗竭。