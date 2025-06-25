照顧者資料庫何時有？孫玉菡：希望今年內可以盡快展開試點計劃

近年不少照顧者因長期缺乏支援，發生不幸事，社福界促設「高危照顧者名冊」，政府提出研究建立的跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫何時可出台？勞工及福利局局長孫玉菡今日（25日）在電台訪問稱，希望「今年內可以盡快展開試點計劃」，通過整合社福、醫療和住屋數據，盡早識别高風險的家庭及積極介入，孫玉菡指：盡可能走在悲劇前。



孫玉菡早前出席支持照顧者的活動。（資料圖片/黃寶瑩攝）

去年《施政報告》提出研究建立照顧者資料庫

去年《施政報告》提出研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫。孫玉菡早前曾表示，希望將社署、醫管局、房屋署的資料結合，認為數據互通有助提早識別高危個案，但先要處理技術及私隱問題。

勞工及福利局局長孫玉菡今日（25日）在電台訪問稱，希望「今年內可以盡快展開試點計劃」，通過整合社福、醫療和住屋數據，盡早識别高風險的家庭及積極介入，孫玉菡指：盡可能走在悲劇前。（資料圖片/黃寶瑩攝）

孫玉菡今稱最初以「細規模進行」

孫玉菡今日在香港電台訪問稱，當局希望盡快開展試點計劃，會研究是先找一個地區還是以某類型個案作試點，最初以細規模進行，相信一旦解決技術問題，規模可以擴展得很快。

孫玉菡：盡可能走在悲劇前

孫玉菡又指希望「今年內可以盡快展開試點計劃」，通過整合社福、醫療和住屋數據，盡早識别高風險的家庭及積極介入，盡可能走在悲劇前。