啟德體育園7.8招聘會供過百職缺　附十大筍工表　草坪維護員上榜

啟德體育園與求職網站Jobsdb將於下周二（8日）合辦「跨越啟德／無限2025」，活動在啟德體藝館舉行，求職者可化身Slasher（斜槓族，即多重職業工作者），在互動職位體驗區中嘗試多項工種，包括餐飲、酒吧、客戶服務及草皮維修等，以發掘最適合自身能力的工作。



另外，現場設有招聘攤位，據了解將會聘請過百名員工，更有Slasher即場分享求職貼士。下文將列出啟德體育園提供的十大筍工，當中包括草坪維護及操作大使、灌溉技術員等。



啟德體育園推介的十大筍工包括制服管理員。（啟德體育園提供圖片）

啟德體育園推介的十大筍工包括草坪維護及操作大使。（啟德體育園提供圖片）

由啟德體育園主辦、求職網站Jobsdb協辦的「跨越啟德／無限2025」將於下周二（8日）在啟德體藝館舉行，活動時間為上午10時至下午5時半，費用全免。

設互動職位體驗區試工 包括草皮維修員等

求職者可化身Slasher（斜槓族，即多重職業工作者），在互動職位體驗區中嘗試多項工種，包括餐飲、酒吧、客戶服務及草皮維修等，以發掘最適合自身能力的工作。

啟德體育園7月8日於啟德體藝館舉行「跨越啟德／無限2025」活動。（啟德體育園提供圖片）

大會邀請Slasher即場分享求職貼士

該批攤位遊戲包括堅持到底、水吧快手挑戰、嘉賓記憶王、落單急急急、草地修補特攻隊等。現場設有招聘攤位，據了解將會聘請過百名員工，大會更邀請Slasher即場分享求職貼士，向求職者講解不同工種的要求，協助準備未來的職涯規劃。

啟德體育園項目總監莊澤基。（資料圖片／廖雁雄攝）

行政總裁莊澤基︰自3月啟用以來創造逾一萬個就業機會

啟德體育園行政總裁莊澤基表示，自3月啟用以來，已有逾20個國際體育及娛樂盛事成功舉行，創造逾一萬個就業機會，當中不乏半職工作崗位，讓更多Slasher能夠在體育園找到屬於個人的舞台。

啟德體育園推介的十大筍工包括餐飲服務生。（啟德體育園提供圖片）

啟德體育園推介十大筍工

．草坪維護及操作大使

．設施維護技術員

．灌溉技術員

．廚師／烹飪師

．調酒師

．餐飲服務生

．活動助理／帶位員

．貴賓服務大使

．制服管理員

．票務助理

