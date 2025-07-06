首5月拒逾1.2萬人入境 郭俊峯：移民港人沒違法 回港不會被截查
撰文：陶嘉心
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入境處處長郭俊峯表示今年首5個月有超過1.2萬人被拒入境，佔同期入境訪客約0.06%，原因包括入境目的有可疑，如「打黑工」及未持有妥當旅行證件等。對於2019年後移居海外者擔心回港遭截查，他強調只要沒有違法，便不會被特別盤問。
去年錄得2.98億出入境人次，回復至2019年的3億人次水平，郭俊峯透露近年每逢周六約有近50萬人次的香港居民經各口岸離境，主要是前往深圳。
郭俊峯在港台節目《舊日的足跡》提到，曾有被拒入境的旅客試圖「以大聲爭取入境」，但入境處人員會堅守崗位，守好香港第一道防線，防止不受歡迎的人物入境。
他表示，香港已進入「由治及興」階段，歡迎愛國愛港年輕人回港，鼓勵年輕一輩了解內地發展，認識國家安全的重要性。對於有2019年後移居海外的人士，擔心回港會被入境處截查問話，郭俊峯說香港居民享有出入境自由，只要沒有違法，便不會被截查或特別盤問，回港亦不會有問題。
去年2.98億出入境人次 回復疫前水平
郭俊峯表示，本港去年錄得2.98億出入境人次，已經回復至2019年的3億人次水平。近年北上旅遊成為港人習慣，每個周末陸路出入境口岸均非常繁忙，每逢周六有約50萬人次的香港居民經各口岸離境，主要是前往深圳。入境處在高峰時段會減少人員休假，並在一些較少人使用的口岸，調配人員到繁忙的口岸。
此外，新皇崗口岸將採用「合作查驗、一次放行」通關模式，預料年底落成。郭俊峯說，口岸建成後仍有後續工程，預計明年可啟用。在新通關模式下，旅客完成其中一方的出境檢查後，會進入另一方的入境檢查，毋須再次排隊。
郭俊峯亦指出，「合作查驗、一次放行」是目前深港兩地前所未有的模式，當中最困難部分是口岸設計，因須確保兩地設施在同一地點，但同時又要有清晰分界線。
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