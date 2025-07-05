何永賢訪葡萄牙及西班牙分享組裝合成法　望三地保持緊密交流

​剛完結葡萄牙里斯本訪問行程的房屋局局長何永賢，轉抵西班牙巴塞羅那，昨日（巴塞羅那時間7月4日）展開訪問行程。其間，她分享「簡約公屋」以「組裝合成」建築法（MiC）快速興建，首個高至19層有升降機的牛頭角彩興路項目，第一期更以少於一年半的時間便落成，破了香港快速興建高層建築的紀錄。



何永賢在總結訪問行程時表示，期望能與葡萄牙和西班牙就創新建築科技、可持續智慧城市發展等領域保持緊密交流，並探討如何進一步加強合作，為三地業界和企業拓展機遇。何永賢將於明日（7月6日）上午返抵香港。



何永賢（右二）與負責房屋政策、經濟及旅遊事務的巴塞羅那副市長Jordi Valls Riera（右一）會面，就房屋政策、建屋科技等範疇交流。（政府新聞處）

介紹組裝合成 何永賢：牛頭角簡屋興建速度破紀錄

何永賢與負責房屋政策、經濟及旅遊事務的巴塞羅那副市長Jordi Valls Riera會面，分享由香港政府主導的「簡約公屋」以「組裝合成」建築法（MiC）快速興建，其中位於元朗攸壆路的首個「簡約公屋」項目，建築期只需約一年，而首個高至19層有升降機的牛頭角彩興路項目，第一期更以少於一年半的時間便落成，破了香港快速興建高層建築的紀錄。

何永賢參觀當地兩個社會房屋項目

出訪期間，何永賢參觀了一個社會房屋項目Modulus Matrix: 85 Social Housing，該項目採用木結構興建以減少碳排放，並以模組化設計縮短施工時間。此外，何永賢亦參觀一個由貨櫃改裝而成的社會房屋項目APROP-Glòries，為有需要市民提供臨時居所。她表示，香港和巴塞羅那政府均致力以靈活務實的方法增加房屋供應，為有迫切住屋需要的家庭提供安居之所，她期望兩地就相關政策保持緊密交流。

何永賢（左二）禮節性拜會中華人民共和國駐巴塞羅那總領事孟宇宏（右二），向她介紹房屋局現正積極推行的各種房屋措施，包括借力粵港澳大灣區內地城市，推進建屋科技發展。（政府新聞處）

何永賢隨後禮節性拜會中華人民共和國駐巴塞羅那總領事孟宇宏，向她介紹房屋局現正積極推行的各種房屋措施，包括借力粵港澳大灣區內地城市，推進建屋科技發展。

何永賢（左二）在巴塞羅那參觀一個社會房屋項目72 Social Housing Units。（政府新聞處）

何永賢在巴塞羅那還參觀了另一個社會房屋項目72 Social Housing Units，實地了解當地如何透過建築設計打造樸素、宜居，並具能源效益的居住環境。