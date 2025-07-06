曾俊華自爆年輕時跳民族舞　揭中國三大現代舞團與香港淵源

財政司前司長曾俊華除了是劍擊與武術發燒友，原來亦鍾情舞蹈。他今日（7月6日）披露，在美國求學期間，曾加入過當地舞蹈團，跳中國民族舞及有中國元素的現代舞。他又提及近日在香港欣賞了內地現代舞團的表現，讚嘆內地現代舞跳出西方現代舞的標準框框，發展出兼具中國特色的現代舞蹈形式。



曾太黃蓮華七年前接受《香港01》訪問時，形容自己「嫁着個馬騮隨山走」。曾俊華今日在社交網頁稱，「講真，我覺得佢都講得幾貼切」。他自言「的確唔係個鍾意坐定定嘅人」，年輕時除了喜歡打劍打功夫，還喜歡跳舞。

曾俊華（中）欣賞城市當代舞蹈團表演，與舞團創辦人曹誠淵（左二）合照。（曾俊華facebook）

學劍擊下盤功夫不紥實 教練逼上芭蕾舞班

曾俊華憶述，他與舞蹈結緣，起因是大學劍擊教練覺得他下盤功夫不夠紥實，於是強迫他去上芭蕾舞班。他當年加入過波士頓中國舞蹈團與東西舞蹈團，前者偏向跳中國民族舞多一些，後者則傾向多跳有中國元素的現代舞。

曾俊華與網友分享了自己當年穿著民族服裝起舞的英姿，形容自己是「二撇雞跳ballet」。他繼而提到，前晚到西九文化區Freespace，欣賞城市當代舞蹈團的《停格中的塑像》演出。

他介紹，這場表演是中國三大舞團，即城市當代舞蹈團、廣東現代舞團與北京雷動天下現代舞團，以《一步一腳印》為主題，一連三日進行匯演的序章，而這三大舞團都與香港舞蹈家曹誠淵有莫大的關連。

中國三大舞團均由與香港舞蹈家曹誠淵創立

曹誠淵早在1979 年就於香港創辦了城市當代舞蹈團。曾俊華指出，十三年後即1992年，鄧小平南巡，為改革開放再定調，強調「不管黑貓、白貓，會捉老鼠就是好貓」。就在這番黑白貓論出現的第二日，一直希望在內地推動現代舞的曹誠淵把心一橫，成立了｢廣東現代舞團｣。

時間再過十三年，內地於2005年推出新政策，鼓勵發展民營文藝表演團體，曹誠淵看準時機，再在北京成立了｢北京雷動天下現代舞團。如今，內地現代舞發展出自己一套兼具中國特色的現代舞蹈形式。