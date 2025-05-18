曾俊華：大搞旅遊業但內地客不再高消費　倒不如花精神在商貿金融

政府財赤持續，財政司前司長曾俊華今天（18日）表示港府經常稱要大搞旅遊業，但只佔香港總收入小部分，再者近年內地訪港旅客已不再高消費，形容「與其喺呢方面費盡心力，倒不如多花啲精神，喺佔香港最大部分收入嘅商貿物流同金融業」，利用美國大加關稅令全球貿易混亂的好時機，香港應抓緊機會與其他經濟體多方面合作，舉例推出便利貿易新政策，以至通關安排。



曾俊華在社交網站表示，最近與一些在香港的外國官員碰面聊天，形容這班「老外」係非常熟悉香港情況，即使香港這幾年那麼多轉變，他們仍然覺得香港作為中國的特別行政區，仍然可以扮演一個關鍵角色。（曾俊華ＦＢ）

曾俊華在社交網站表示，最近與一些在香港的外國官員碰面聊天，形容這班「老外」係非常熟悉香港情況，即使香港這幾年那麼多轉變，他們仍然覺得香港作為中國的特別行政區，仍然可以扮演一個關鍵角色，畢竟香港制度與內地不同，提到他們很關心香港的財政狀況、法治情況，以至整體開放程度。

老老實實，我同佢哋一樣，都好關心香港嘅財政狀況。 財政司前司長曾俊華

曾俊華提到政府目前經常稱要大搞旅遊業，但只佔香港總收入小部分。

近年內地嘅訪港旅客，唔再好似以前咁高消費，與其喺呢方面費盡心力，倒不如多花啲精神，喺佔香港最大部分收入嘅商貿物流同金融業 財政司前司長曾俊華

美國總統特朗普大加關稅。（Reuters）

他說香港應趁美國大加關稅令全球貿易「立立亂」的好時機，抓緊機會與其他經濟體多方面合作，例如推出便利貿易的新政策，以至通關安排。

有時我都唔係好明，香港有啲自身獨特嘅優勢，其實都顯然而見，偏偏就冇好好加以利用，真係極之「嘥料」。 財政司前司長曾俊華

香港演藝學院四十周年重點音樂劇《我佛無著經》。（曾俊華FB）

曾俊華舉例早前去香港演藝學院觀看四十周年重點音樂劇《我佛無著經》，集合演藝學院六大學院的專業老師、學生以至校友，籌備一年的傾力大製作，講述唐三藏與徒弟取西經之後的故事。他說這套劇做得不錯，但是這般大製作都只能夠做四場，「呢啲大製作如果想賺錢，一定要好似外國咁，有個場地畀你 set 好個台，一連做幾十場，先至有機會有合理嘅回報，否則門票要賣幾多錢先至夠回本呢？」

香港係有好有創意嘅舞台專業人才，又有埋西九，但係香港有冇好好向外推廣呢啲新嘅好製作呢？ 財政司前司長曾俊華

《香港四徑大步走》

他又舉例早前看了紀錄片《香港四徑大步走》，以「香港四徑超級挑戰」為題的電影，記錄一班參與者的歷程，參與者要在72小時內跑完麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑四大山徑，全程接近300公里，相當於7個全馬，幾乎三日兩夜不分日夜拚命跑才做到。

電影同時拍出香港同城市緊靠嘅靚爆郊野，但係點解呢項喺香港舉行嘅山跑界殿堂級盛事，搞咗成十年，先由喺本地嘅外籍導演 Robin Lee 拍攝呢？ 財政司前司長曾俊華

曾俊華質疑香港是否忽略了一些本地發生的「勁事」，除了渣馬、七欖、搶包山這些廣為人知的盛事之外，反問是否少了一些更具吸引力的新事物去吸引旅客。