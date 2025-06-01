曾俊華：美國趕走哈佛國際生愚不可及　失人才等同擲石頭落自己腳

美國總統特朗普禁止哈佛大學招收國際生資格，校方獲法院批出臨時禁制令叫停特朗普的行動。財政司前司長曾俊華今天（1日）批評美國趕走哈佛所有外國學生，「呢招等同自己擲石頭落自己隻腳」，不單令美國失去很多人才，亦令大學失去龐大學費等收入，形容是「愚不可及」，不過對香港的大學而言是機遇，稱大學近期收到入學申請大增。



曾俊華。（資料圖片）

國際局勢立立亂，尤其特朗普帶嚟嘅不確定性太大，投資者可能會考慮返亞洲。 財政司前司長曾俊華

曾俊華：國際局勢立立亂 投資者或考慮返亞洲

曾俊華在Facebook表示早前出席重返香港舉行的格林威治經濟論壇，形容大會決定回香港舉辦大型活動，「多多少少都係睇到依家國際局勢立立亂，尤其特朗普帶嚟嘅不確定性太大」，投資者作長遠投資時，都可能會考慮返亞洲。

格林威治經濟論壇邀請的其中一位嘉賓，是有「末日博士」之稱的美國經濟學家 Nouriel Roubini。（曾俊華Facebook）

論壇邀請的其中一位嘉賓，是有「末日博士」之稱的美國經濟學家 Nouriel Roubini，曾俊華形容他的觀點比較極端，但就相當有趣。對於特朗普政府為處理財赤問題，對外大加關稅，對內政府大裁員，但引述Roubini認為目前美國經濟大約有2至3%增長，覺得只要過多一兩年，經濟增長率會升到 4%，Roubini認為就不需要再擔心財赤。

格林威治經濟論壇開始前一日，曾俊華被邀請到中環一個早餐討論會，聽取發起人及主要與會者的看法。（曾俊華Facebook）

曾俊華：中國「超美」未必是天荒夜談 多方面技術很先進

曾俊華又引述Roubini提到，中美兩國在高科技領域大拗手瓜，認為由於美國一直在這方面是先行者，所以中國永遠只能當老二，跟在美國後面，不過貿易方面，中美兩國無論如何需要互相支持，不可能脫勾。

我自己唔係太同意佢（Roubini）呢個諗法，因為中國喺好多方面嘅技術都好先進，「超美」未必係天荒夜談。 財政司前司長曾俊華

美國哈佛大學。(Reuters)

曾俊華：趕走哈佛國際生愚不可及 等同擲石頭落自己腳

曾俊華又提起美國最近揚言趕走哈佛所有外國學生，認為等同擲石頭到自己的腳，不單止令美國失去很多人才，還會令大學失去龐大學費等收入，形容是愚不可及，等同所謂「錢學森效應」。

美國話要趕走哈佛所有外國學生，呢招等同自己擲石頭落自己隻腳，唔單止令美國失去好多人才，仲會令大學失去龐大嘅學費等收入，係愚不可及。 財政司前司長曾俊華

大學近期收到入學申請大增 曾俊華相信是機遇

曾俊華相信大量中國或者外國學生，都會考慮返中國或者香港，既然香港有三間大學排名在世界頭五十位，大可吸納這班學生。他說最近聽大學的朋友談起，近期收到的入學申請多了很多，相信這是一個機遇。