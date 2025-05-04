五一黃金周｜曾俊華：諗住去沙田食飯點知人多到呢……希望好生意

五一黃金周期間，大量內地旅客蜂湧遊港，不少人為感受貼地歷史文化，前往部份《小紅書》推薦的另類社區「打卡」景點。財政司前司長曾俊華今天（4日）表示不止銅鑼灣人頭湧湧，透露自己打算去沙田新城市廣場吃飯行街，驚嘆「人多到呢……」他希望商店、食肆也有好生意。



五一黃金周期間大量內地旅客訪港，位於沙田大圍、擁有四百多年歷史的圍村積存圍冷門景點，近日成為《小紅書》推薦的旅遊打卡熱點，有內地網民譽為「港版小京都」 。（黃浩謙攝）

曾俊華：諗住去沙田食飯點知人多到呢……希望好生意

曾俊華在Facebook表示，五一黃金周期間聽聞很多香港人出外，同時亦有不少內地人到香港旅遊，透露自己趁假期出外走走。

不單止銅鑼灣人頭湧湧，我哋諗住去沙田食下飯，行下街，點知去到新城市廣場，人多到呢……希望大大小小商店食肆都好生意。 財政司前司長曾俊華

五一黃金周的第二天，內地訪港旅客仍然絡繹不絕，一些熱門景點人頭湧湧。（吳美松攝）

內地旅客單日入境創疫後新高

五一黃金周首兩天近57萬名訪港旅客入境，其中來自內地的旅客接近49萬人次，較去年同期增加31%，單是5月2日便有26.7萬人次，創疫後內地旅客單日入境人次新高。

五一黃金周內地旅客逼爆香港各處，其中港鐵旺角東站大堂一度有過百人排隊出閘，閘機前絕大部份為內地旅客。（潘耀昇攝）

至昨天（3日），五一黃金周第三日適逢周末，香港依然人潮處處，截至昨晚10時，有超過103萬多人次出入境，入境人次超過41萬，出境人次有約62萬。入境方面，有約18萬人次內地旅客入境。