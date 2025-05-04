五一黃金周｜曾俊華：諗住去沙田食飯點知人多到呢……希望好生意
撰文：潘耀昇
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五一黃金周期間，大量內地旅客蜂湧遊港，不少人為感受貼地歷史文化，前往部份《小紅書》推薦的另類社區「打卡」景點。財政司前司長曾俊華今天（4日）表示不止銅鑼灣人頭湧湧，透露自己打算去沙田新城市廣場吃飯行街，驚嘆「人多到呢……」他希望商店、食肆也有好生意。
曾俊華：諗住去沙田食飯點知人多到呢……希望好生意
曾俊華在Facebook表示，五一黃金周期間聽聞很多香港人出外，同時亦有不少內地人到香港旅遊，透露自己趁假期出外走走。
不單止銅鑼灣人頭湧湧，我哋諗住去沙田食下飯，行下街，點知去到新城市廣場，人多到呢……希望大大小小商店食肆都好生意。
內地旅客單日入境創疫後新高
五一黃金周首兩天近57萬名訪港旅客入境，其中來自內地的旅客接近49萬人次，較去年同期增加31%，單是5月2日便有26.7萬人次，創疫後內地旅客單日入境人次新高。
至昨天（3日），五一黃金周第三日適逢周末，香港依然人潮處處，截至昨晚10時，有超過103萬多人次出入境，入境人次超過41萬，出境人次有約62萬。入境方面，有約18萬人次內地旅客入境。
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