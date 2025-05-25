海運戲院結業｜曾俊華：屹立半世紀都要執 唏噓之餘亦係無可奈何
撰文：潘耀昇
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位於尖沙咀、全港可容納最多觀眾的嘉禾海運戲院因租約期滿，6月2日起結業。財政司前司長曾俊華今天（25日）表示自己是喜歡光顧戲院，透過大銀幕看戲的標準戲迷，但很多時入場見到「得小貓三四隻」，都知道將會陸續有戲院捱不住，坦言連屹立尖沙咀超過半個世紀的海運戲院也要結業，「唏噓之餘，亦都可以話係意料中嘅無可奈何。」
就嚟要關門嘅海運戲院，係我同太太以前不時都會去睇戲嘅地方。
曾俊華在社交網站Facebook分享自己八十年代初搬回香港時住在九龍，當時香港設備裝潢比較好的戲院不多，形容海運大廈內的海運戲院，絕對是九龍區院大、座位舒服的其中一間，所以當時與太太經常都會去海運看「西片」，直言「喺嗰度留底咗唔少腳毛㗎。」
連屹立尖沙嘴超過半個世紀嘅「海運戲院」都要執，唏噓之餘，亦都可以話係意料中嘅無可奈何。
作為標準戲迷的他說，很多時入場見到只有「小貓三四隻」，都知道將會陸續有戲院捱不住，連屹立尖沙嘴超過半個世紀的海運戲院都要結業，他感覺唏噓之餘，亦是意料中的無可奈何。
前日他就身體力行再次入戲院捧場，觀看職業特工隊系列第八集M：I 8《職業特工隊：最終清算》，憶起現場「多番啲觀眾」，其中一個原因是今套電影可能是湯告魯斯演出的最後一套 M:I 電影，為《不可能的任務》電影系列30年傳奇致敬。
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