網約車規管｜常客指發牌較保障乘客：防止有人隨時開車來載客

的士業界與網約車平台間的爭議不斷，據悉政府終肯作出大改革，發牌予網約車，具體數量未落實，但「唔會無限」，希望在的士與網約車之間取得利益平衡。



有經常使用網約車平台的乘客認為是件好事，防止有人隨時開車來載客，「唔會話失驚無神我攞架車落樓下揸又得」，對的士司機會較為公平，對乘客而言亦較有保障；不過有的士乘客則不以為然，指的士每年購買的保險金額要二三萬元，普通私家車保險卻只三四千元，認為後者的保險額對乘客缺乏保障。



現時本港有約1.8萬架的士。（董素琛攝）

據悉政府打算為非的士的網約車發出新牌照，具體數量未落實，但「唔會無限」。（董素琛攝）

現時本港有約1.8萬架的士。（董素琛攝）

網約車乘客指十分方便：真的在你屋企樓下等你

市民陳先生基本上每天都會搭網約車由黃大仙到大埔上班。他指網約車可提供點對點服務，認為十分方便，「真係喺屋企樓下等你。」至於的士，他提及在一次發現的士證與司機本人對不上後，便沒有再選擇乘坐的士。

有消息指，政府計劃向非的士網約車發新牌照，但未有落實數量。陳先生認為是一件好事，認為此做法對的士司機會較為公平，「唔會話失驚無神我攞架車落樓下揸（載客）又得」，且對乘客而言亦較有保障。至於牌照數量，他指應以香港的士作參考數字，認為這對雙方都公平。

陳先生認為，若政府向非的士網約車發牌照是好事，認為此做法對的士司機會較為公平。（何穎賢攝）

的士乘客：私家車保險額對乘客缺乏保障

另一位市民黃先生稱，在網約車與的士之間，會選擇的士，他的手機沒有下載任何網約車程式。他認為現時在香港網約車仍未正式合法，亦會影響的士司機的生計，若現時政府向網約車發牌的話，對已購買的士牌照的司機而言不太公平。

被問及向網約車發牌對市民而言會否多個保障，黃先生認為此舉只是令市民有多一個選擇，而非保障。他指的士每年購買的保險金額要二三萬元，惟普通私家車的保險卻只三四千元，認為普通私家車的保險額對乘客缺乏保障。