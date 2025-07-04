的士牌照｜十大車行三年增持183牌「叫價」9億　牌主稱非看好前景

立法規管網約車框架將於今年出爐，的士業界一直叫苦連天，說非法網約白牌車打擊生意，威脅生存。不過《香港01》發現，以公司名義持牌最多的十大車行，當中八間在最近三年都有增持牌照。如果按照業界人士開價，建議政府用500萬元回收的士牌，十大車行就有120億元「落袋」，單計增持牌照數就叫價9億元。

順安車行股東、智慧出行聯合商會主席周國強回應指，近年名下車行增持的士牌非看好前景而買入，而是「不知不覺收多咗賣唔甩。」他又稱，之前是回應傳媒查詢才提出500萬元「中肯價」，但無正面回應是否同意由政府回購提議。



十大車行排名不變 八間三年內增持

根據運輸署數據，現時全港共有18,163個的士牌照，截至2025年5月底，以個人及公司名義持有的士牌照數目分別為10,515個和7,648個。

《香港01》取得以公司名義登記的士車主名單，及每間公司持牌數量，並對比2022年份數字，發現持牌最多的十大車行排名不變，當中持牌最多的是泰和車行，共持有677輛的士，其次是鴻溢的士車行及忠誠車行，分別持有319輛及259輛。

十大車行中，除忠誠車行及富僑飲食集團持有的數量不變外，其他車行都有增持，當中增持最多的是業界「一哥」泰和車行，不足三年增持了74輛，排行第四的安車行及排第五的順安車行，亦分別增持了30輛及28輛。

7,648輛以公司名義登記，分別由1132間公司持有，但當中絕大部份公司只持有1至10輛，的士數量達雙位數的，有百餘間公司，其餘的都掌握在十大車行手中。

十大車行總共持有2,398輛，佔公司持牌數31.3%，每間車行均持有100輛以上，當中有一半持有200輛以上。

2025年6月30日，市區的士牌照成交價低見199萬元，如以此數字推算，十大車行持有的士牌市值約47.6億元；但如以業界人士提出500萬元回購價計算，總值就超過120億元。

車行股東透過多間公司持牌

不過，單看十大車行持牌數據，並未能看清牌照分布全貌。《香港01》發現，十大車行主要股東，均有用其他公司持有的士牌照。

當中持牌最多的是「一哥」泰和車行股東、有「的士大王」之稱的伍海山，他至少以兩間公司持有686個牌照。其次是鴻溢的士車行陳汝強，至少以五間公司持有453個的士牌。

泰和車行股東、有「的士大王」之稱的伍海山，至少以兩間公司持有686個牌照。（資料圖片／廖雁雄攝）

鄭克和以六間公司持牌 七年少100個

排第三的是首先提出政府回購的士牌、忠誠車行股東鄭克和，他至少透過六間公司持有317個牌照，比《明報》2018年報道，他用六間公司持419個牌照，七年間減持近100個的士牌。

曾在訪問中指政府可以400萬至500萬元回購牌照的周國強，則透過順安車行、順安集團等四間公司，持有233個的士牌。

不時公布的士交易資訊的的士聯合交易所，負責人陳民強就透過六間公司持有51個的士牌照，較2018年多5個。

順安車行股東、智慧出行聯合商會主席周國強回應指，名下車行增持的士是「無奈收多咗」、「賣唔甩」。（資料圖片／黃浩謙攝）

名下車行增28的士 周國強稱無奈收多咗賣唔甩

順安車行股東、智慧出行聯合商會主席周國強回應指，無統計三年間名下車行多收了多少的士牌照，增持非個人意願：「無奈慢慢地收多咗，絕對不是個人想擁有更多，也不是看好前景而買入。現在是有人賣的士牌給我們，但我們賣唔甩。」他指，業界不是有人來買車才去收購車輛，而是客人主動接觸車行賣車，故不知不覺間增持了。

周國強指，沒有提出回購要政府回購的士牌，是傳媒問到願意接受回購價時，才提出400萬元至500萬元「中肯價」。（資料圖片／黃浩謙攝）

周國強：無提出政府回購 500萬元屬「中肯價」

對於近日的爭議，周國強說沒有提出回購，而是回應傳媒查詢業界人士，被問及願意接受回購價時，才提出400萬至500萬元「中肯價」。

「中肯價」和市價差距甚遠，周國強指的士交易價比樓價下跌更嚴重，比2016年高峰時的交易價跌了七成。他認為除利息趨升外，行業被侵蝕亦是主因，「（被侵蝕）有三成原因是白牌車，當然不忿氣。如將不好的東西拿走，還的士業一個公平的經營環境，的士業（牌照）價錢慢慢回升、變得穩定，是否不足為奇？」

問及是否同意由政府回購的士牌提議，周國強無正面回應，只表示的士業界合法地投得牌照卻不受保障，等了十多年政府才規管網約白牌車：「任何行業冇人願不做，但如政策不清晰、向某方面傾斜，叫人如何有信心？」

翻查過往的士交易資料，成交價升幅都不是與通脹掛勾，而是市場主導。（資料圖片／廖雁雄攝）

的士牌價由市場主導 一直「跑贏」通脹

不過，400至500萬元回購的士牌、追回通脹的「中肯價」，又是如何計算出來？

的士牌屬永久制，每年續牌需向運輸署繳付3159元，有的士業界指其他支出包括第三者保險、商業登記或公司註冊費用等。

翻查私人市場最早成交紀錄，1986年市區的士牌成交價最高見50萬元，計及通脹現時的價值不超過200萬元，目前市價相約。

不過，如以1994年，港府最後一次增發市區的士牌時，私人市場成交價200萬元計算，牌照現時約值400萬元，與部份的士業界人士提出的回購價相約。

現時全港共有18163個部的士牌照，截至2025年5月底，以個人及公司名義持有的士牌照數目分別為10515個和7648個。（資料圖片／廖雁雄攝）

1964年首次發牌 政府價高者得招標

不過，值得一提的是，1964年政府首次發出的士牌，以價高者得方式招標，當時成交價約為4萬元。1971年，政府再增發的士牌，有業界人士指當時一個牌照約以17萬元成交。成交價在不足十年內翻逾三倍，由此可見，即使是政府招標發出新牌，成交價升幅不是與通脹掛勾，而是市場主導，由牌主炒起。

至2016年，政府最後一次增發25個大嶼山的士牌，運輸署當時公布成交價為538萬元至628萬元，最高成交價甚至高於同期市區的士牌市值，更見投標者帶起炒風。

牌價2016年衝高至720萬 今年跌穿200萬

炒賣牌照的情況在私人市場更甚。綜合市場交易資料，市區的士牌成交價自1986年起，由50萬元一直攀升到1997年的350萬元，十年間牌價炒高六倍。1997年金融風暴後，市區的士牌成交價跌一度至約200萬元，但經濟復甦後成交價再次攀升。2016年，的士牌升至超過720萬元，是歷年高位，只是後來逐年回落，至2025年6月，跌至不足200萬元。

忠誠車行鄭克和早前受訪指，如網約車合法後經營成本繼續低於的士，政府應考慮回購的士牌，補償牌主。（資料圖片／林若勤攝）

部份的士業界多次指控，非法網約白牌車打擊業界生意，造成惡性競爭，規管網約車的討論亦已蘊多時。

早在2017年，消委會公布「個人化點對點交通服務市場競爭研」已建議政府放寬嚴厲管制，對網約車、平台及司機發出許可證，採用「漸進方式」，令營商環境可包容網約車服務，為網約車及的士服務創造公平競爭環境。及後，多個團體及立法會議員均提出研究立法規管網約車，至2023年底，政府終公布會研究規管。

忠誠車行鄭克和早前受訪指，政府放任白牌車令的士牌價下跌，有責任補償牌主損失，如網約車合法後經營成本繼續低於的士，政府應考慮以投標價為基礎追加歷年通脹回購。及後，順安車行的周國強亦提議400至500萬元的回購價。