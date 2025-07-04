的士牌照｜領牌數逐年跌 零件車泊劏車場 業界否認寧閒置不減租
的士業界多年來指控非法白牌車影響經營，令牌價逐年下跌，但十大車行近年卻增持牌照。翻查資料，的士領牌總數逐年下跌，近五年減少約340輛，至2025年4月有超過400輛的士未續領牌照。《香港01》亦發現元朗一個「劏車場」停泊了多輛無行車證或牌照的的士。
有的士業界人士指，有關車輛非閒置的士，而是供壞車維修使用的「零件車」，大部份牌照過期。他又稱市面上閒置的士數量不多，否認寧願閒置也不減租的說法，認為牌主離世、車主斷供令的士淪為「銀主車」，都是的士領牌總數下跌的原因。
根據運輸署的數據，現時全港共有18163個的士牌照，截至2025年5月底，以個人及公司名義持有的的士牌照數目分別為10515個和7648個。
翻查運輸署的交通運輸資料月報，的士領牌總數由2020年的18,084輛，但其後逐年下降，2022年跌破1.8萬輛大關後，至2025年4月只有17,747輛，較署方發出的牌照總數少416輛，即400多輛的士沒有續領牌照。
元朗現「殭屍的士場」？記者直擊疑為劏車場
2025年6月，有報道指有停車場出現大量閒置的士，稱車行寧願閒置也不願減租所致。報道稱元朗錦上路元崗村附近的空地停泊近50架閒置不出租的「殭屍的士」；九龍塘廣播道、馬可尼道及范信達道的公共錶位有十多輛的士停泊；天后停車場也有多輛的士散落不同樓層。
的士車頭標明「不要劏」
《香港01》記者曾到被指「彊屍的士」場的元朗錦上路元崗村空地視察，該處停泊有80至90輛車，當中約30至40輛為的士。當中有一輛的士車頭擋風玻璃擺放了一張印有「不要劏」字眼的白紙。
場內有的士車身凹陷，有的士車頭或車尾蓋微微打開，更有的士車牌號碼被黑筆或膠紙遮蓋。該空地的部份車輛疑已報廢，疑為劏車場。
多輛的士已無行車證 非單純不減租閒置
此外，該塊空地有電動剷車及其他車輛，有多輛私家車及輕型貨車損毀，有私家車「大銀幕」玻璃碎裂、車頭或車尾被撞毀；有輕型貨車車頭蓋消失不見。
綜合記者觀察的15輛的士「大銀幕」或車牌，至少10輛，即三分之二無貼出行車證，或車牌已過期，不可在街上行駛。
其中九輛的士的「大銀幕」上，有五輛無行車證。記者亦將空地內的10輛的士的車牌，輸入運輸署的查詢系統，結果顯示當中六輛的士車牌為「找不到紀錄」，即行車證過期兩年或以上無續期，車輛登記可能已被取消；一輛車牌已過期，只有三個車牌有效。
換言之，在該車場停泊的多輛的士並非純粹閒置，即使有人願意租用，有關的士無有效車牌亦不可能在路上行駛。
現時運輸署並無公開的資料庫，供公眾查閱持有效的士牌的車牌號碼，故無從得知空地內的士是無續車牌，抑或的士牌照已過戶至另一個車牌號碼；場內無負責人，持有效車牌的的士因何事停泊在內、受損車輛是否已報廢亦不得而知。
的士業界：「零件車」存車場供維修用途
順安車行股東、智慧出行聯合商會主席周國強指，供壞車更換的二手零件昂貴，故業界會將「零件車」存放在停車場，以備不時之需，他相信記者曾視察的元朗錦上路空地內，大部份的士都已取消登記。他稱，現時本港沒有行車證、「死牌」的市區的士約有幾十個，新界的士約百幾個，但閒置的士不多。
至於有400多輛的士沒有續領牌照，周國強認為當中有幾個因素，包括行業人口老化，車主去世令的士變成遺產車；有車主無法繳付供款，令的士淪為待銀行拍賣的銀主車；有車主因買不起保險決定不再駕駛。他又指，現時政府補貼的士業界更換電車亦需時，故有車主會在此期間暫不續領牌照，以慳保險供款。
問：網約車在香港是非法的嗎？
答：香港法律規定，利用汽車載客取酬的行為必須取得「出租汽車許可證」，而長久以來，個人點對點交通服務主要由擁有牌照的「的士」提供；不過，當科技促使交通運輸產業和市民出行需求發生根本變化，衍生「網約車」這種新型載客取酬營運形式，特區政府卻遲遲未有打破的士牌照壟斷，未能開放市場競爭，導致網約車在港服務11年仍未合法化。
問：政府停止增發的士牌照多年，帶來什麼問題？
答：香港目前共有18,163個的士牌照，因政府停發新牌導致數量稀缺，持有者可以控制市場形成壟斷，並且催生了非常畸形的炒牌環境，令的士牌照由「公共交通資源」變成「金融炒賣工具」，在過去25年內由252萬元被炒高至667萬元。的士牌主將炒牌成本轉嫁租車司機，迫使司機和乘客陷入「司機收入低—服務差—乘客埋怨—流失更多客—收入更低—服務更差—社會怨氣更大」的惡性循環，更積聚的士和網約車之間的仇恨，種下社會衝突禍根。
問：的士與網約車亂局，應該怎樣解決？
答：往屆政府施政失當，既未有打破的士壟斷，又未有落實網約車合法化，的士與網約車出現惡性競爭，影響市民出行體驗、損害司機勞動利益，更令不同群體之間產生越來越大的怨氣和怒氣。有為政府理應敢於改革，堅持以產業發展和社會轉型為主線、以乘客需求和司機權益為依歸，推動網約車合法化，徹底打破的士壟斷，重構點對點出行服務，杜絕公共運輸服務資源的炒賣空間。