的士牌照｜領牌數逐年跌　零件車泊劏車場　業界否認寧閒置不減租

的士業界多年來指控非法白牌車影響經營，令牌價逐年下跌，但十大車行近年卻增持牌照。翻查資料，的士領牌總數逐年下跌，近五年減少約340輛，至2025年4月有超過400輛的士未續領牌照。《香港01》亦發現元朗一個「劏車場」停泊了多輛無行車證或牌照的的士。

有的士業界人士指，有關車輛非閒置的士，而是供壞車維修使用的「零件車」，大部份牌照過期。他又稱市面上閒置的士數量不多，否認寧願閒置也不減租的說法，認為牌主離世、車主斷供令的士淪為「銀主車」，都是的士領牌總數下跌的原因。



翻查運輸署資料，2025年4月的士領牌總數只有17,747輛，較署方發出的牌照總數少416輛，即400多輛的士沒有續領牌照。（資料圖片／廖雁雄攝）

根據運輸署的數據，現時全港共有18163個的士牌照，截至2025年5月底，以個人及公司名義持有的的士牌照數目分別為10515個和7648個。

翻查運輸署的交通運輸資料月報，的士領牌總數由2020年的18,084輛，但其後逐年下降，2022年跌破1.8萬輛大關後，至2025年4月只有17,747輛，較署方發出的牌照總數少416輛，即400多輛的士沒有續領牌照。

《香港01》記者到元朗一塊被指停泊多輛因車主不願減租而閒置的士的空地視察，發現現場疑為劏車場。（香港01記者攝）

元朗現「殭屍的士場」？記者直擊疑為劏車場

2025年6月，有報道指有停車場出現大量閒置的士，稱車行寧願閒置也不願減租所致。報道稱元朗錦上路元崗村附近的空地停泊近50架閒置不出租的「殭屍的士」；九龍塘廣播道、馬可尼道及范信達道的公共錶位有十多輛的士停泊；天后停車場也有多輛的士散落不同樓層。

+ 1

的士車頭標明「不要劏」

《香港01》記者曾到被指「彊屍的士」場的元朗錦上路元崗村空地視察，該處停泊有80至90輛車，當中約30至40輛為的士。當中有一輛的士車頭擋風玻璃擺放了一張印有「不要劏」字眼的白紙。

場內有的士車身凹陷，有的士車頭或車尾蓋微微打開，更有的士車牌號碼被黑筆或膠紙遮蓋。該空地的部份車輛疑已報廢，疑為劏車場。

該塊空地停泊多輛已損毀的車輛，有私家車「大銀幕」玻璃碎裂。（香港01記者攝）

多輛的士已無行車證 非單純不減租閒置

此外，該塊空地有電動剷車及其他車輛，有多輛私家車及輕型貨車損毀，有私家車「大銀幕」玻璃碎裂、車頭或車尾被撞毀；有輕型貨車車頭蓋消失不見。

綜合記者觀察的15輛的士「大銀幕」或車牌，至少10輛，即三分之二無貼出行車證，或車牌已過期，不可在街上行駛。

其中九輛的士的「大銀幕」上，有五輛無行車證。記者亦將空地內的10輛的士的車牌，輸入運輸署的查詢系統，結果顯示當中六輛的士車牌為「找不到紀錄」，即行車證過期兩年或以上無續期，車輛登記可能已被取消；一輛車牌已過期，只有三個車牌有效。

涉事的元朗錦上路元崗村空地雖停泊了多輛的士，但記者發現當中多輛沒有行車證，部份車牌在運輸署的查詢系統更找不到紀錄，車輛登記或已被取消，根本不合資格在路上行駛。（香港01記者攝）

換言之，在該車場停泊的多輛的士並非純粹閒置，即使有人願意租用，有關的士無有效車牌亦不可能在路上行駛。

現時運輸署並無公開的資料庫，供公眾查閱持有效的士牌的車牌號碼，故無從得知空地內的士是無續車牌，抑或的士牌照已過戶至另一個車牌號碼；場內無負責人，持有效車牌的的士因何事停泊在內、受損車輛是否已報廢亦不得而知。

順安車行股東周國強指，業界會將「零件車」存放在停車場，供壞車更換。（資料圖片／黃浩謙攝）

的士業界：「零件車」存車場供維修用途

順安車行股東、智慧出行聯合商會主席周國強指，供壞車更換的二手零件昂貴，故業界會將「零件車」存放在停車場，以備不時之需，他相信記者曾視察的元朗錦上路空地內，大部份的士都已取消登記。他稱，現時本港沒有行車證、「死牌」的市區的士約有幾十個，新界的士約百幾個，但閒置的士不多。

至於有400多輛的士沒有續領牌照，周國強認為當中有幾個因素，包括行業人口老化，車主去世令的士變成遺產車；有車主無法繳付供款，令的士淪為待銀行拍賣的銀主車；有車主因買不起保險決定不再駕駛。他又指，現時政府補貼的士業界更換電車亦需時，故有車主會在此期間暫不續領牌照，以慳保險供款。