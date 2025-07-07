日本地震預言終結　報團數即回至傳言前　被壓縮赴日力量料9月爆

【日本地震／日本旅遊】日本7月5日地震傳言曾引起社會關注，最後「預言」沒應驗，但不少港人因該預言早前暫避遊日，旅行社報團量急跌。東瀛遊執行董事兼創辦人禤國全今日（7日）在電台節目中表示，7月5日當日及翌日已有4000人查詢旅日產品，報團人數已回復至「地震傳聞」前，料8月成團量與去年同期相若，9月、10月日本紅葉期，客量更有機會較去年好。



日本自今年起不斷傳出「南海海槽大地震」將在7月5日發生，打擊港人赴日旅遊意欲。（資料圖片）

暑假每天應有10個旅日團 東瀛遊7月5日當天只有3團

受到日本地震預言的影響，香港今年5月訪日人數按年錄得跌幅11.2%，航空公司及旅行社相繼調整班次及成團量。禤國全今日在商台節目中出，因受預言影響，7月5號前的成團量下跌不少，舉例平時7月的暑假，每天應有10個旅日團，每團有25至30名旅客；而今年7月5日當天只有3團，每團僅約10人。

東瀛遊執行董事兼創辦人禤國全預料，8月報團人數可與去年同期相若，9月10月時有機會較去年同期多。（資料圖片/張浩維攝）

7月5日之後業界馬上推出優惠 東瀛遊大阪五天團只須$4999

隨傳聞爆破，禤國全表示在預言當日及後一日（5日及6日），已有約4000人查詢旅日產品，並指7月5日之後，業界都馬上推出優惠，其旅行社也與航空公司和銀行合作，舉例指往年暑假大阪五天團每位約1.1萬元，但現時折扣後僅5000元（4999元）有找。

禤國全認為，港人早前旅日需求被壓縮，預料之後會訪日旅客將爆增，相信8月報團人數可與去年同期相若。他亦提到，9月10月是紅葉期，為訪日高峰時段，報團旅客有機會較去年同期多。至於7月尾的時間，由於港人需時計劃，他預計未能即時回復報團量，故會用折扣優惠吸引消費者。

另外，他稱日本當地物價沒太大變化，直言是次預言事件中，最受影響的便是香港。他表示，本地部份傳媒很勤力，從今年2、3月開始，每天都報導相關新聞。「每天都說，那你（市民）一次不信、兩次不信、講十次，你就信了。你想去（日本）都被周邊的人（因會地震）罵你。」