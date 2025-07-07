山東艦離港｜今晨10時至中午　9條離島渡輪航線陸續暫停服務

「山東艦」編隊今日（7月7日）離港，期間海上交通實施特別措施，從上午10時至中午12時，共9條離島渡輪服務航線將陸續暫停服務。此外，期間9條駛經維港的港內渡輪線，或因實際情況臨時調整服務，最多約30分鐘。運輸署呼籲市民留意，稱將加強其他渡輪、巴士，以及港鐵東涌綫和屯馬綫等服務，籲市民預早計劃行程，預留充裕時間出行。



2025年7月7日，從上午10時至中午12時，共9條離島渡輪服務航線將陸續暫停服務。（添馬台Facebook圖片）

運輸署表示，受影響的離島航點涉及長洲、榕樹灣、梅窩、坪洲、索罟灣、馬灣、愉景灣，來回中環或香港仔。在今早10時至中午期間，每條航線每方向最多取消兩個航班，另有部份班次提早開出。

提供免費渡輪 加強巴士服務疏導

為便利受影響的乘客，在海上交通實施特別措施期間，營辦商將提供免費特別渡輪服務，透過4對來回渡輪航班，分別自長洲、坪洲、榕樹灣、愉景灣往來荃灣渡輪碼頭，接載乘客往荃灣西站轉乘港鐵或其他交通工具。

營辦商將提供免費特別渡輪服務，接載乘客往荃灣西站轉乘港鐵或其他交通工具。（添馬台Facebook圖片）

此外，營辦商會加強梅窩、馬灣和愉景灣的巴士服務以疏導乘客，包括：加強來往梅窩碼頭至東涌站的新大嶼山巴士3M路線服務、馬灣至青衣站的居民巴士NR330路線服務等。

大嶼山巴士、村巴、免費巴士將加強服務，將便利梅窩、馬灣和愉景灣居民出市區。（添馬台Facebook圖片）

港鐵方面，東涌綫和屯馬綫會有後備列車候命。在有需要時接載乘客。港鐵公司同時會加派人手到較繁忙車站協助疏導人流和協助乘客。

9條港內渡輪航線或因實際情況調整

實施特別措施期間，9條駛經維港的港內渡輪線，或因實際情況臨時調整服務，最多約30分鐘。當中涉及灣仔-尖沙嘴、中環-尖沙嘴、北角-紅磡、北角-九龍城、中環-紅磡、北角-觀塘、水上的士、西灣河-觀塘，以及西灣河-三家村的航線。

2025年7月7日，從上午10時至中午12時，9條駛經維港的港內渡輪線，或因實際情況臨時調整服務。（添馬台Facebook圖片）

運輸署呼籲留意最新交通消息

運輸署表示，渡輪營辦商會透過網頁及/或手機應用程式，並於相關碼頭及船上張貼通告，通知乘客上述安排。署方又稱，市民應留意電台、電視台、運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式發放的最新交通消息和公布。

署方及營辦商會密切留意海上交通的實際情況，在可行情況下盡快恢復正常服務，按需要加強公共運輸服務以疏導乘客。