山東艦訪港｜霍震霆霍啟剛等現身參觀　郭晶晶體驗槍械操作引關注

山東艦航空母艦編隊抵達香港，開啟為期5天的訪問活動，並首次面向公眾開放。港協暨奧委會會長霍震霆、立法會議員霍啟剛夫婦6日到山東艦參觀，郭晶晶還親身體驗槍械操作，引發關注。



霍震霆、霍啟剛夫婦等6日到山東艦參觀。（央視）

郭晶晶還親身體驗槍械操作，引發關注。（影片截圖）

山東艦上展示新一代彈射式戰機殲-15T。(市民林先生提供）

內媒報道，郭晶晶表示，這次山東艦來訪十分受歡迎，很多人因為搶不到票，就在旁邊的橋上經過，或者在旁邊的船上，只為能親眼看一眼這艘航空母艦。她又說，乘坐擺渡船來的路上，當距離山東艦越來越近的時候，大家都越發興奮，特別激動。

霍啟剛則表示，這是他第一次參觀山東艦，作為我國首艘國產航母，這是一件非常值得驕傲的事情，展示祖國在各方面的實力已經非常強大。

霍啟剛說：「我國擁有473萬平方公里的海域以及7600個大大小小的島嶼，這些都是國家安全和國家整體的一部分。因此，擁有一支強大的海軍來保護海域安全是不可或缺的。」