山東艦訪港｜湛江艦參觀　市民旅客齊興奮：睇下中國軍艦嘅實力

山東艦航空母艦編隊今日起，一連兩日開放予公眾參觀，編隊包括山東艦、湛江艦及運城艦。第一輪持票的市民，可登艦親身參觀。當中，吸引不少內地旅客和「港漂」前來參觀，有山東旅客稱，得知山東艦來港，於是順道加入行程，又指作為山東人，所以想一睹山東艦風采，不過由於難以搶門票，於是轉為參觀湛江艦；亦有港人稱，期望透過參觀軍艦，「睇下中國軍艦嘅實力」，直言：「我哋中國嘅光榮，自己嘅軍事能力，了解多少少。」



上午7時許，大批持門票的市民已前往昂船洲軍營西門排隊等候安檢。（林澤鋒攝）

航空母艦山東艦將停泊於港島西面錨地，湛江艦及運城艦則停泊於昂船洲。上午大約7時，大批持門票的市民前往昂船洲軍營西門排隊等候安檢，有軍人驗票及維持秩序，警察亦在場戒備。現場所見，有近百人輪候，準備登上湛江艦。

大批持門票的市民已前往昂船洲軍營西門排隊等候安檢。（蘇樂瑤攝）

來自香港理工大學的張先生形容今次能夠參觀湛江艦，心情特別激動。（林澤鋒攝）

來自香港理工大學的張先生形容，能夠參觀湛江艦，心情特別激動。他指搶票過程並不容易，第二次才成功搶到票。他直言參觀機會難得，「也是咱們國家軍事裝備走上現代化，強軍強國的一個標誌嘛，所以過來一下，很難得」。張先生透露，他最想看到的是「軍營的文化、軍營的特色，以及咱們裝備的強悍吧」。

湛江艦為中國自主設計、建造的052D型導彈驅逐艦。（李小姐提供）

李小姐說作為山東人，想見識山東艦的戰鬥機，惜未能搶到票。（林澤鋒攝）

旅客稱山東人想見識山東艦 男友笑稱女友想看「兵哥哥」

山東旅客李小姐指，剛好在香港旅遊，得知山東艦航母編隊訪港，「因為是山東艦，我們是身為山東人」，原想見識一下山東艦的戰鬥機，「就是看山東艦比較先進的戰鬥機，但是我們沒有搶到山東艦的票」，遂轉來參觀「湛江艦」。

她形容今日心情「很棒、很開心、很激動」。她沒有了解太專業的軍武資料，旁邊的男友人則笑言她最想看到的是「兵哥哥」。她表示，以前從未有機會如此近距離地看到軍艦，這次機會「很難得」，對此感到十分興奮。

時先生從小對軍事感興趣，指第一次看到實體的戰艦。（林澤鋒攝）

從小對軍事感興趣 時先生：第一次看到實體的戰艦

從內地來港工作的時先生，從小對軍事感興趣，得知山東艦航母編隊訪港已很期待，「（門票）很難搶，我也是搶了好幾次才搶到（湛江艦門票），最想搶的是那個航母（山東艦），但未搶到。」他最期望看軍艦上的雷達等裝備，他形容今天心情激動：「今天終於有機會到這邊現場參觀戰艦，心情當然很激動，第一次看到實體的戰艦。」

湛江艦參觀直擊（圖片）



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戴先生：門票都幾難搶，搶咗幾日

戴先生形容參觀機會難得，「叫個同事幫手搶（門票），都幾難搶，搶咗幾日」。受訪者自言第一次來昂船洲軍營，「嚟了解下呢個海軍基地」，他期望透過參觀軍艦「睇下中國軍艦嘅實力」，直言：「我哋中國嘅光榮，自己嘅軍事能力，了解多少少。」

不過他坦言事前沒有做太多功課，沒有特別想看的項目，但心情好開心，「有啲新嘅嘢睇睇」。他表示平日坐船見到上址有展覽館，希望有機會可以參觀。