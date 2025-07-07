顧問公司職員承認收賄　助兩裝修公司取Donki等翻新項目涉2500萬

廉政公署早前落案起訴一名設計顧問公司職員，涉收賄逾23萬元，協助兩間工程承辦商獲取兩項日本連鎖店、即藥妝店「東京生活館」及「日本唐吉訶德」（Donki）的翻新項目，涉及工程費用共逾2,500萬元。



被告今日（7日）在九龍城裁判法院承認一項串謀代理人接受利益罪，案件押後至7月21日判刑，以待索取被告的背景報告，其間被告獲准保釋。



廉政公署早前落案起訴一名設計顧問公司職員，涉收賄逾23萬元，以協助兩間工程承辦商獲取兩項日本連鎖店翻新項目，涉及工程費用共逾2,500萬元。（資料圖片）

被告為市場推廣主任 涉收賄23萬元 助兩裝修公司取得翻新項目

案情透露，被告彭嘉倩（41歲），案發時為「亞洲創造為設計顧問公司」的市場推廣主任，負責協調工程承辦商及安排招標工作。該公司於2019年獲判授兩個店舖翻新項目，分別涉及連鎖藥妝店「東京生活館」一間九龍分店，以及連鎖超級市場「日本唐吉訶德」（Donki）的澳門店。案發時，彭就該兩個翻新項目，提交報價單及標書予亞洲創造或Donki甄選。

Tokyo Lifestyle「東京生活館」主要售賣藥妝。（資料圖片 / 吳嘉俊攝）

廉署表示，彭承認於2019年6月至2022年1月期間，從兩間裝修公司，即「創崎設計建材工程有限公司」及「富銘工程有限公司」的三名代表，接受賄款逾23萬元，以協助對方取得「東京生活館」及Donki的店舖翻新項目。

廉政公署早前落案起訴一名設計顧問公司職員，涉收賄逾23萬元，以協助兩間工程承辦商獲取兩項日本連鎖店翻新項目，涉及工程費用共逾2,500萬元。（資料圖片）

兩項目涉及工程費用逾2500萬

就「東京生活館」項目，「亞洲創造」接獲兩份裝修公司的報價單，並根據彭的推薦，向「創崎」判授有關工程，並於完成後向其支付工程費用170萬元。

Donki新濠影滙店。（Donki官網）

彭嘉倩又獲委派協助Donki安排招標，並將5份接獲的標書供Donki甄選，使其最終向「富銘工程」判授項目，並於項目完成後支付工程費用逾2,340萬元。彭承認曾就該項目的招標面試向「富銘工程」代表提供建議。

廉政公署早前落案起訴一名設計顧問公司職員，涉收賄逾23萬元，以協助兩間工程承辦商獲取兩項日本連鎖店翻新項目，涉及工程費用共逾2,500萬元。（資料圖片）

另三被告否認控罪 11.27再訊

同案另外三名被告，即創崎董事及股東李寶華、創崎前工程監督彭慧賢，以及富銘工程營運者翁楚智，今日在九龍城裁判法院應訊時否認一項串謀代理人接受利益罪名，三人的案件訂於11月27日進行審前覆核。控方今日由廉署人員劉僖婷代表出庭。廉署表示，亞洲創造及Donki在廉署調查案件期間提供全面協助。