過渡性房屋增丙類租戶　議員憂劏房戶難證合資格　政府稱彈性處理

簡樸房登記制度將於明年3月推出，房屋局建議在過渡性房屋新增「丙類租戶」類別，容許受簡樸房執法或改造工程影響，而未能覓得居所人士申請。房屋局副局長戴尚誠表示在《簡樸房條例草案》通過後，過渡性房屋可供「丙類租戶」申請。



就有議員關注，丙類租戶須證明自己居住分間單位滿6個月以上會有困難，戴尚誠指當局會盡量彈性處理。



簡樸房登記制度將於明年3月推出，房屋局建議在過渡性房屋新增「丙類租戶」類別，容許受簡樸房執法或改造工程影響，而未能覓得居所人士申請。

立法會房屋事務委員會今日（7日）開會討論過渡性房屋新增丙類租戶類別，為受簡樸房規管制度影響的住戶提供短暫居所，申請者須提供局方發出的有效證明。會上立法會議員鄭泳舜關注，簡樸房登記制度明年3月才實施，或有業主在此前已開始將分間單位改裝，詢問政府如何照顧因此被逼遷的住戶。

戴尚誠表示，過渡性房屋在《簡樸房條例草案》通過後，便可供丙類租戶申請，相信能夠照顧在條例正式實施前，已要遷離分間單位的人士。

多名議員關注，當局要求丙類租戶提供有效房屋局發出有關簡樸房執法行動的文件，或註冊社工發出的推薦文件，以證明自己受簡樸房規管所影響，會造成困難，期望當局放寬證明的要求。戴尚誠指，當局並非鐵板一塊，會盡量彈性處理，又指有關證明只是希望防止有人濫用房屋資源。

楊永杰等則關注丙類租戶入住數目不得超出該項目單位總數20%的要求，期望當局提供彈性，讓營運機構可自行利用多餘的甲乙類住戶配額。戴尚誠表示，局方考慮有關建議。