被姦13歲女遭要脅性交10次　男子得手還說真係唔同　官斥令人髮指

男子得悉一名13歲女童被人強姦，反用這事要脅女童與他上床10次，否則會把事公告她全校，女童受範，先後與該男到賓館性交兩次。兩年後該男子再要女童「找數」，女童拒絕，男子後來願由８次減至4次，女童終把事告知母親並報警。男子今(8日)在高等法院承認非法性交及勒索等3罪，並撰求情信向事主道歉，又指自己為了「一顆惡魔果實」，做出惡行。法官郭啟安指被告乘人之危之餘，與女童性交時還說：「細路女真係唔同啲。」行為令人髮指，把案押後至10月6日判刑，以索取被告的心理報告和事主的創傷報告，被告期間續還押。



被告葉健濤，32歲。他承認兩項與16歲女童非法性交和1項勒索罪。

被告葉健濤在高等法院承認非法性交及勒索等3罪。(黃浩謙攝)

向事主X稱知她很多事

案情指，事主X於2019年7月在上水遭一名黃姓男子強姦。翌月，被告在Instagram化名「Jason」。他表示知道X很多事情，也知道上水發生的事情，並稱：「唔想俾學校啲人知就出嚟同我上床10次」。

性交時向X稱畀你試下大人的威力

X在被告威脅下，約1星期後在油麻地與被告見面。兩人前往一間賓館，被告在沒有使用安全套下和X性交。期間，被告曾向X說：「畀你試吓大人嘅威力。」及：「細路女真係唔同啲。」之類的說話。

第二次見面時X一直哭泣

至同年9月，被告再要脅公開X被姦的事，X遂和被告在同一間賓館見面。被告試圖說服 X性交，但X一直哭泣。被告指X已答應過他，並在沒有使用安全套的情況下再與X性交 。被告在兩次性交後，都把400元給予X。

被告之後兩年續有聯絡X

被告在之後兩年，亦不時向X發訊息，問她是否要錢，或是否願意和他見面，X均會責罵被告，並曾表示會報警。X後來在網上認識一名叫Tony的人，Tony稱可替X聯絡被告。Tony後來向X說，被告願意把餘下8次性行為減至4次，但X拒絕。

被告稱可用4萬元抵消4次性交

被告於2021年12月中旬再聯絡X，並問可何時見面，X稱她正住院，無法發生性行為。被告便提出X可給他4萬元，以抵消拖欠的4次性行為。X為拖延表示同意，並稱會在2022年1月20日前付款。

被告再求性交並稱會拍片

被告當日凌晨即催促X付款，否則便需要見面，X回覆：「你一定要我同你上床先安樂？」被告強調X「欠我咁多次」，又指：「今次約，比我影返條影片，減一次。」X則稱：「你知我比人強姦仲搵我？」和「係你同我講識我學校既人，我驚會比人知，先應承。」

相約情人節再見面時被捕

X亦同時把事件告知母親，並於1月20日一同報警。兩人報案後，X繼續和被告聯絡。由於X未有如期於1月20日和被告見面，被告開始威脅X謂：「同你啲同學拜下年先」。被告和X最終相約2月14日見面，被告出現時遭埋伏的警員拘捕。

被告求情透露月入不到一萬元

辯方求情指，被告現明白案情非常嚴重，他未能解釋為何犯案，形容當時如同被蒙蔽雙眼。辯方又指，被告性格內向，曾任見習地產代理，最終因職場政治及個人性格等因素而辭去工作，並在網上買賣和投資，月入少於1萬元。辯方指被告透過他人得知X曾被強姦，他不清楚強姦事件是否屬實，只是利用此事要脅X。

官斥被告乘人之危

法官郭啟安指被告卑鄙無恥之處，是他知道強姦事件後沒有安慰X，反而落井下石，乘人之危。他和X性交時，更說：「細路女真係不同啲」這些話，法官形容該些說話令人髪指。

向X道歉 指自己為了「一顆惡魔果實」 做出惡行

此外，辯方應法官要求，讀出被告求情信中，向X道歉的段落，被告稱他犯案時年輕，不可一世，又形容自己為了「一顆惡魔果實」，一直做出不同惡行，泥足深陷，不能自拔，對女事主做成莫大的傷害。被告稱回想事件時，猶如失去理智的惡徒，故向事主道歉，望她可以走出這段陰影，重新擁有自由和成為有尊嚴的人。

案件編號：HCCC313/2024