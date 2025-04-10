男網友涉與剛識女子性交後被控非法性交　專家指事主心智僅10歲

男子涉在網上認識一名女子後，兩日後約見面後即性交，因女方是智障人士，從而被控與精神無能力人士性交罪，案件在區域法院續審，控方今（9日）傳召社會福利署臨床心理學家作供，她曾為女事主X作智力及獨立能力評估，認為女事主心智整體年齡為10歲，在生活技巧上有明顯的缺陷，即她不能獨立生活，需間竭支援。



被告方金明（34歲）否認2項與精神上與⾏為能⼒的⼈非法性交及1項企圖與 精神上與⾏為能⼒的⼈作出肛交，指他於2023年1月30日，在香港九⿓新蒲崗衍慶⼤廈3樓⾼雅賓館，兩度與⼀ 名屬精神上無⾏為 能⼒的女⼦X非法性交及企圖與其作出肛交。

被告方金明(紅衣)否認與智障人士非法性交及企圖肛交。(陳蓉攝)

事主X不能有效獨立生活

心理學家鍾慧明稱，她曾為X作智力評估及獨立能力評估，得分為58分及43分，分數屬於低於平均數，若以100分為中位數，X與正常人士大約有兩個標準差，其心智整體年齡為10歲，即在社交互動、溝通技巧、個人生活技巧及社區技能方面都出現明顯的缺陷。鍾續指，獨立能力評估以85分為臨界點，X在此測試中得到80分，即代表她不能有效獨立生活，需要間歇支援。

辯方指X能與被告互通訊息表達自己

鍾在接受辯方盤問時，同意X可以書寫自己的名字及住址，亦能與被告互通的訊息，並能清晰表達自己，但無法肯定這些因素會否影響X在智力評估，因為這些能力只是評分細項中的一小部份，對整體分數的影響不大。

被告送走事主後封鎖其聯絡

控方案情指被告透過交友程式SayHi認識案發時約36歲的女事主X，二人稍作交談，兩日後相約見面，被告與X在餐廳吃東西後，兩人一同到附近賓館，被告被指在房內與X發生性行為，並涉嫌企圖與女方肛交。被告當日送走X後，翌日即封鎖X的聯絡。X稱之後覺下體痛，報警聲稱遭被告強姦，警方調查後發現X屬智障人士，遂控被告與精神上無能力的人性交等罪。被告被捕後曾向警方稱，他與X溝通時有覺得她是智障，但沒有開口問她。

案件編號：DCCC1296/2023