女童遭母兩男友性侵　首被告與10歲事主性交囚16年　女童母囚4年

女童稱自8歲起先後遭母親兩任男友性侵，包括在約10歲時與其中一男性交。女童後來怕妹妹也會遭侵犯，向補習老師揭發事件，母親卻教幼女勿向警方提性侵的事。女童母親與她兩任男友，早前經審訊被裁定非禮、非法性交及妨礙司法公正等多項罪成， 另女童母亦承認曾多番虐待兩女，包括用衣架打女，及要兩女在黑暗廁所內跪地3小時等。案件今(2日)在高等法院判刑。法官張慧玲就首被告全志明的6項非禮罪及4項與年齡在13歲以下的女童X非法性交，判處共16年監禁，次被告李錦輝的8項非禮罪，判囚4年，女被告N.D的7項殘暴對待兒童罪及1項妨礙司法公正，共囚4年。



首被告全志明（53歲，下稱：全），被控4項與13歲以下的女童非法性交罪，指他於2019年9至12月在大埔某單位，4度與年齡在13歲以下的女童X非法性交；次被告李錦輝（71歲），被控8項非禮罪，指他於2017年間，於香港新界大埔某單位8度非禮X。女被告N.D（49歲），是X的母親，被控1項作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，指她約於2023年4月1日，即叫姓蔡老師不要報警等行為。3人所涉的這13罪名，均由陪審團裁定罪成。

首被告全志明女童母親N.D.，開審前認部份罪名，一直被還柙，他們今在高等法院分別被判囚16年及4年。(黃浩謙攝)

現年71歲次被告李錦輝，8項非禮罪成，判囚4年。(陳蓉攝)

全及女被告之前已認非禮及虐兒罪

此外，全另承認了6項非禮罪，指他於2019年7月1日至8月31日間，5度非禮女童X及1次非禮女童Y；女被告亦另外承認了7項殘暴對待兒童罪，指她於2022年9月，身為對X及Y有管養責任的人，多次故意襲擊X及Y，其方式導致二人受到不必要的損害。

女童X首次與全性交只得10歲

首被告全志明的案情指，在2019年至2023年間，他4度與當時10歲的X非法性交，亦有隔衣服摸X的胸部和搓揉X的私處等，期間更要求X對他說：「我愛你」，並在X的肚子上射精，亦有用下體摩擦Y的私處，而過程中，全沒有使用安全套。

李在事主X約8歲時多次摸她下體

次被告李錦輝的案情指，於2017年間，於香港新界大埔某單位8度非禮X，包括用手摸X的下體，當時X只是約8歲。X作供指，次被告又曾在母親煮飯時摸她，然後叫她也摸其的下體。

X擔心妹妹Y被性侵而揭發事件

事主X稱，她對事件覺得羞恥，因為當時她主動與全發生性行為，後來得知全將帶比她年輕兩歲的妹妹Y回內地，擔心Y亦會被性侵，故把事件告知補習老師。她在接受辯方盤問時，承認知母親還有其他男友，包括樓下的叔叔。

Y拒絕讓全抱著睡遭母責罵

事主X的妹妹Y也曾作供，她稱曾因拒絕被全抱著睡覺而遭母親責罵，母親其後更要首被告要抱著Y睡覺。後來姊姊向補習老師提及性侵的事，Y指母親覺得姊姊「很衰」，害她的愛人被捕，又指全搞她們，都是因為太愛她們的母親，又稱她若失去了首被告會死，並叫Y勿提遭全性侵的事。

女被告認曾用衣架打女

女被告承認的7項虐兒罪，指她曾因X和Y沒有做家務，用膠衣架打X的手臂和腳，又踢Y的腳，其後要求二人在黑暗的廁所跪地約3小時，直至X懇求10分鐘後，她才讓女兒睡覺。另一次事件，X在家裏用微波爐加熱肥皂做實驗，女被告知道後破口大罵X，問X是否想害死所有人，又用手打X的頭，再拳打X胸口，令她呼吸困難。

案件編號：HCCC 297、298/2024