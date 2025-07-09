CHIIKAWA大型特展︱次輪門票KLOOK半小時售罄　周末時段率先清空

【CHIIKAWA/CHiiKAWA DAYS/CHIIKAWA 大型特展/CHIIKAWA 梳士巴利公園】人氣日本動漫Chiikawa（譯名：吉伊卡哇）將於8月1日起在尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，舉行為期24日大型特展。首輪門票早前一開賣，半小時已售罄，次輪（8月18日至24日）門票今早（9日）11時在KLOOK開售。



記者實測時發現，次輪門票反應稍遜於首輪，部份日期時段本已顯示售罄，但重新整理網頁後又可以選擇購買，如周末日子的門票便率先清空，一兩分鐘後又有少量門票可供選擇。不過，次輪門票同樣在開賣半小時後左右便已售罄。



人氣日本動漫Chiikawa（譯名：吉伊卡哇）將於8月1日起在尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，舉行為期24日大型特展。（KLOOK網頁截圖）

CHIIKAWA DAYS大型特展將於8月1日起在尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱舉行，為期24日，KLOOK在本月5日提供首兩周（即8月1日至8月17日）的門票預訂；次輪門票今早11時正開售，提供餘下兩周（即8月18日至8月24日）的門票預訂。

記者在早上11時開售時間嘗試進入KLOOK網頁預訂門票，一些日子兩分鐘左右已無法選擇，數分鐘後又重新開放購買門票。（KLOOK網頁截圖）

記者在早上11時開售時間嘗試進入KLOOK網頁預訂門票，一些日子兩分鐘左右已無法選擇，數分鐘後又重新開放購買門票。（KLOOK網頁截圖）

記者在早上11時開售時間嘗試進入KLOOK網頁預訂門票，一直至全部門票售罄為止亦不覺網頁有擁擠的情況，甚至可比首輪時有更多時間挑選心宜時段。不過相信仍有不少CHIIKAWA迷在購票，周末時段（23日及24日）率先售罄，然而隔數分鐘後，該兩日突然有時段可以選擇，只是餘下特典門票一個選項。

記者在早上11時開售時間嘗試進入KLOOK網頁預訂門票，一些日子兩分鐘左右已無法選擇，數分鐘後又重新開放購買門票。（KLOOK網頁截圖）

記者其後再嘗試，發現仍有不少特典套裝可以選擇，但約11時30分，即開賣半小時左右，KLOOK便顯示CHIIKAWA DAYS大型特展次輪的門票已售罄。