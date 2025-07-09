22歲男社交媒體涉發煽動帖文　控方引「23條」檢控　將轉區院審

22歲男子涉在社交平台X和Instagram發佈帖文及相片，內容涉及煽動他人顛覆國家政權等。案件今(9日)在西九龍裁判法院再訊，控方申請修訂控罪，改控被告一項《維護國家安全法》，即第23條下的煽動他人顛覆國家政權罪，獲總裁判官蘇惠德批准。案件押後至8月8日再訊，以待準備轉介文件，庭上透露，本案將轉至區域法院審理。被告沒有保釋，還押候訊。



被告陳浩騫（22歲，餐飲業服務員）被控1項煽動他人顛覆國家政權罪，指他於2024年6月27日至2025年4月28日期間，在香港，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

案件編號：WKCC1859/2025