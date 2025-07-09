CHIIKAWA特展︱主題輕鐵周六起遊走屯元天　拉麵店8月中殺到香港

【CHIIKAWA/CHiiKAWA DAYS/CHIIKAWA 大型特展/CHIIKAWA 梳士巴利公園】人氣日本動漫Chiikawa（譯名：吉伊卡哇）將於8月1日起在尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，舉行為期24日大型特展，港鐵公司為配合活動，與創意品牌AllRightsReserved（ARR）合作推出「CHiiKAWA DAYS 站站遊蹤」暑假主題活動，並推出「CHiiKAWA DAYS」主題輕鐵列車，由本周六（12日）起至8月31日遊走屯門、元朗、天水圍各輕鐵路綫，今日（9日）率先在輕鐵兆康站曝光。此外，由Flames Concepts Restaurants主辦的CHIIKAWA主題拉麵店亦將與8月中旬與香港粉絲見面。



CHIIKAWA DAYS大型特展將於8月舉行，港鐵公司為活動，推出「CHIIKAWA DAYS 站站遊蹤」暑假主題活動，並推出CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車。（港鐵提供）

港鐵公司與ARR合作推出一系列「CHiiKAWA DAYS 站站遊蹤」暑假主題活動，當中包括「CHiiKAWA DAYS」主題輕鐵列車，主題輕鐵以故事當中的日間森林作背景，車廂有可愛角色吉伊卡哇、小八、兔兔及好友們的蹤影，會在7月12日至8月31日期間遊走屯門、元朗、天水圍各輕鐵路綫。而在周末期間，主題輕鐵便會行走輕鐵「屯門發現號」旅遊專綫。

CHIIKAWA DAYS大型特展將於8月舉行，港鐵公司為活動，推出「CHIIKAWA DAYS 站站遊蹤」暑假主題活動，並推出CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車。（港鐵提供）

如想乘搭「CHiiKAWA DAYS」主題輕鐵列車體驗「屯門發現號」旅遊專綫，乘客需要在輕鐵兆康站即場以50元購買「輕鐵旅遊證」套裝。乘客憑證可於當日指定時段乘搭主題輕鐵列車及無限次乘搭其他輕鐵路綫，更可獲贈限量「CHiiKAWA DAYS」主題紀念封套及貼紙、MTR e-Store 門市及指定港鐵站商店購物優惠券。要留意的是，「屯門發現號」旅遊專綫每班有載客上限，「輕鐵旅遊證」套裝將因應有關上限而限量發售，先到先得，售完即止。

同時，Flames Concepts Restaurants今日亦在社交媒體上公布，吉伊卡哇拉麵即將於8月中旬登場，與香港的支持者見面。

Flames Concepts Restaurants今日亦在社交媒體上公布，吉伊卡哇拉麵即將於8月中旬登場，與香港的支持者見面。（Flames Concepts Restaurants IG）

CHiiKAWA DAYS「輕鐵旅遊證」套裝購買詳情：

發售日期及時間：2025年7月12日至8月31日期間的周六及周日，每日上午9時正開始發售至售罄即止



發售地點：輕鐵兆康站4號月台



售價：50港元 (只接受電子支付)，每人限買最多兩套



每套包括：「輕鐵旅遊證」一張 (可於購買當日指定時段乘搭「屯門發現號」CHiiKAWA DAYS 主題輕鐵列車，並於購買當日無限次乘搭其他輕鐵路綫)



(贈品) CHiiKAWA DAYS 主題紀念封套及貼紙一份及MTR e-Store 門市及指定港鐵站商店購物優惠券（套裝贈品數量有限，送完即止）



「屯門發現號」旅遊專綫每個班次均設載客上限，「輕鐵旅遊證」套裝將因應有關上限而限量發售，先到先得，售完即止。請注意，車站現場只售賣當日的「輕鐵旅遊證」套裝。