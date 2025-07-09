咪錶加價可阻長霸車位？累進收費有理念冇技術　田北辰：唔係嘛？

政府今日（9日）公布，俗稱咪錶的停車收費錶每15分鐘的收費，將於9月28日起由目前2元調整至4元。實政圓桌立法會議員田北辰認為，此舉無法從根本解決長期霸佔車位的問題。他提到早前曾建議政府設咪錶收費累進制，加快錶位流轉，不過政府表示技術上無法做到。對此，田北辰表示，「吓，唔係呀嘛？」，又揶揄稱「可見政府推動創新嘅決心同能力。」



31年來無加價的咪錶收費，將由每15分鐘2元增至4元。（資料圖片）

實政圓桌立法會議員田北辰認為，咪錶收費增加無法從根本解決長期霸佔車位的問題。（資料圖片／廖雁雄攝）

俗稱咪錶的停車收費錶每15分鐘的收費，將於9月28日起由目前2元調整至4元。實政圓桌早前建議設累進制，當車主在同一車位泊車時間越長，收費越貴，以防止長期霸錶位。

實政圓桌召集人田北辰透露，政府曾向他表示，「好贊成理念，不過技術上實行唔到」。對此他回應指「吓，唔係呀嘛？」，又稱希望局方交代有何技術問題致無法實行累進制，「政府口口聲聲話要建設智慧城市，但要改善個咪錶系統竟然困難重重，可見佢哋推動創新嘅決心同能力。」