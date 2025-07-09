香港仔隧道及城門隧道收費9.21起加至8元　咪錶9.28起每小時$16

政府今日（9日）宣布建議調整四項與交通相關的費用，包括隧道收費、電動私家車牌照費、停車收費錶最高收費，以及交通違例事項定額罰款。隧道收費方面，香港仔隧道和城門隧道的新收費將於今年9月21日生效，所有車輛全日劃一收費由目前5元加至8元。



俗稱「咪錶」的停車收費錶泊車位最高收費，則由目前每15分鐘2元調整至每15分鐘4元，即每小時最高收費為16元，新收費將於今年9月28日起實施，貨車、巴士及旅遊巴士泊車位的現有收費錶收費水平，一律維持不變。



政府指香港仔隧道和城門隧道收費34年來未有調整，建議將收費由現時的5元提高至8元。（資料圖片）

政府指香港仔隧道和城門隧道收費34年來未有調整，建議將收費由現時的5元提高至8元。（資料圖片/張浩維攝）

運輸及物流局局長陳美寶早前指，香港仔隧道和城門隧道的現行收費34年來未曾調整，但其營運和維修成本因物價上漲和設備耗損而增加，導致營運虧損。在2024/25年度，兩條隧道分別錄得約1,800萬元及5,200萬元營運赤字，預計虧損情況將持續擴大，至2027/28年度營運赤字分別預計為3,500萬元及5,200萬元。

根據立法會文件，如香港仔隧道和城門隧道收費由5元增至8元，預計對交通影響輕微，同時達致收支平衡，因此有必要及空間優先調整收費。香港仔隧道在加價後，每年隧道收入增加約5,000萬元至總收入近1.6億元；至於城門隧道，加價後每年隧道收入預計可增加約4,700萬元至總收入1.3億元。