瀝青食水｜水務署證嘉亨灣食水黑點屬瀝青　今展開更換喉管工程

粉嶺皇后山邨早前食水出現黑點引起全城關注，政府早前公開化驗有結果，黑色點為瀝青物料。最新，西灣河嘉亨灣近日有居民反映，家中自來水出現不明黑點，擔心水質安全。立法會議員梁熙稱，已即時聯絡水務署要求跟進，部門表示已在嘉亨灣附近加裝濾網以改善情況，署方已安排水車到場，方便居民按需要取水，以備不時之需。



水務署回覆傳媒查詢時表示，近日接獲嘉亨灣管理處指收到食水有少量黑色微粒的零星個案，接報後隨即派員跟進，並於有關用戶及大廈內部供水系統包括天台及地下食水貯水缸抽取食水樣本化驗，結果顯示所有水樣本的水質均符合香港食水標準，惟水樣本內發現有少量黑色沉積物微粒，經化驗後初步分析該黑色微粒為瀝青。



水務署強調會繼續監察屋苑內的水質情況及加強沖洗附近的公共水管，正協助屋苑管理處清洗水缸。（梁熙Facebook）

水務署：據過往經驗加裝濾網可有效阻隔沉積物微粒

水務署表示，估計有關微粒是源自供水系統上游的公共水管工程完成後，在重啟泵水系統的過程中揚起系統內少量沉積物所致，強調會繼續監察屋苑內的水質情況及加強沖洗附近的公共水管，正協助屋苑管理處清洗水缸，同時派員為嘉亨灣住戶提供沖洗水錶，於供應嘉亨灣的公共水管入水位完成加裝過濾設施。水務署指，根據過往經驗，加裝濾網可有效阻隔沉積物微粒。

水務署已安排水車到場，方便居民按需要取水。（梁熙Facebook）

水務署表示，估計有關微粒是源自供水系統上游的公共水管工程完成後，在重啟泵水系統的過程中揚起系統內少量沉積物所致。（梁熙Facebook）

嘉亨灣物業服務處周二（8日）向住戶發通告表示，早前接獲部分住戶反映，食水出現微細黑點或輕微呈黑情況，為審慎起見，物業服務處已聯絡水務署安排進一步檢查及要求作出跟進，以確保食水可安全使用。通告指，水務署今日將於西灣河太祥街（近鯉景灣一帶）進行喉管改善工程，屆時將不影響食水供應。