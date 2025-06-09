皇后山邨瀝青食水｜何永賢稱加裝濾網後水質改善　冀市民盡快安心

皇后山邨及山麗苑早前爆出食水含瀝青風波，房屋局局長何永賢今日在房委會周年特別公開會議開始前，主動提及事件，稱房屋署得悉事件後，已立即在屋邨及屋苑加裝高密度過濾網，水質已大幅改善。她指，房署會繼續緊密留意及跟進事件，期望可以令市民盡快可以安心使用食水。



皇后山邨及山麗苑早前爆出食水含瀝青風波，房屋局局長何永賢今日在房委會特別周年大會開始前主動提及事件，並指署會繼續緊密留意及跟進事件，期望可以令市民盡快可以安心使用食水。（林遠航攝）

何永賢指屋署在得悉事件後，已立即在屋邨及屋苑加裝高密度濾網，水質已有大幅改善。（林遠航攝）

房委會今日下午在總部召開周年特別公開會議，在正式討論議程前，身兼會議主席的房屋局局長何永賢主動提到皇后山邨食水事件。她表示，自事件傳出後，房屋署已經立即開會，檢視屋邨的過濾設施後，決定加裝22個過濾網等，密度由以往1至1.5毫米，增至0.1毫米。

她又指，在加裝濾網後，皇后山邨及山麗苑的食水水質有大幅改善，瀝青顆粒數量大減，感謝同事們僅在一、兩日便完成有關工作。

她又透露，除了住戶外，房署昨日已接觸了32個商戶，商戶都反映加設的濾網可隔絕顆粒。她指，房屋署會繼續與相關部門緊密合作，同時水務署會繼續在皇后山邨及山麗苑提供額外供水，期望可以令市民盡快可以安心使用食水。