皇后山邨食水含瀝青｜3年間水務署沖洗喉管15次　房屋署沖洗20次

皇后山邨及山麗苑食水含瀝青問題未解決，至今居民食水中仍有黑點。2022年曾爆發同樣事件，有意見指疑似當初當局措施未夠，導致有沉積物殘留。水務署及房屋署今日（9日）回覆《香港01》稱，2022年事件至今共分別沖洗15次及20次各自部門負責的喉管。



另外，自6月7日至今，水務署已在兩屋苑內完成約1,400宗免費清洗水錶個案，預計明天內完成餘下個案。



水務署於6月5日公布水中沉積物為瀝青物料，並夾雜樹脂物料。（資料圖片 / 夏家朗攝)

是次爆發的食水含瀝青黑點風波，源頭可追溯至2022年9月，惟當時水務署及房屋署均無交代「黑點」成份及源頭，僅稱將監測兩屋苑水質，清洗水缸及私人公用供水喉管。翻查報道，立法會議員張欣宇表示當年措施未足夠，食水安全諮詢委員會陳漢輝亦指出，現時雜質之多疑與當年沖洗喉管次數不夠多有關。

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑5月30日被揭出現食水安全風波，惟至今還有居民於食水中發現黑點。（資料圖片 / 賴卓盈攝）

《香港01》就當年有否化驗黑點成份及起源，期間的沖水紀錄等分別向水務署及房屋署查詢。水務署回覆稱，該署自2022年12月加裝濾網後至今年5月30日，共清洗濾網下游與皇后山邨入口一段的政府喉管15次，其中9次於5月30日前。

另外，自6月7日至今，水務署已在兩屋苑內完成約1400宗免費清洗水錶個案，預計明天內完成餘下個案。

水務署今日（9日） 增調人手至近120名同事、承建商人員及義工到皇后山邨及山麗苑，為有需要住戶免費清洗水錶。（滴惜仔facebook）

房屋署則回覆表示，由2022年加裝濾網至今，房屋署合共20次沖洗皇后山邨範圍的供水喉管。房屋署稱，2022年事故發生後，每兩星期清洗一次食水缸，其後轉為每三個月清洗相關設施，其中包括接連水缸的供水喉管，亦遵照水務署建議沖洗皇后山邨範圍內的地底喉管。