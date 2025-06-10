皇后山邨食水含瀝青｜李家超：政府學習到要迅速回應及明市民感受

粉嶺皇后山邨居民在上月底（5月30日）發現大量不明黑色點狀物質隨食水流出，後證實為瀝青。水務署由6月7日起已在受影響的皇后山邨與山麗苑兩個屋苑內完成約1,400宗免費清洗水錶個案。行政長官李家超今日表示，「我們已竭盡全力處理事件」。



被問到從這場食水風波中學習到什麼經驗時，李家超表示，政府必須迅速回應，明白市民的感受，令他們可以安心，安全飲水。他強調，政府將持續落實各項改善措施，從根本上解決問題。



李家超今日（10日）行政會議前見記者回應皇后山邨食水問題。（廖雁雄攝）

李家超：高度關注食水問題

李家超今日在行會前記者會上回應皇后山邨食水問題，表示自己高度關注事件，並親自召開會議應對。「我發出四項指示、十項工作，要求局方署方執行，同時成立溯源工作組，並在每棟大廈即時加裝過濾裝置。」李家超稱，他要求財政司副司長黃偉綸親自監督落實進度，相關措施於上周末迅速推進，各部門增派人手提速處理，多方面取得進展。

李家超高度關注食水問題。（廖雁雄攝）

水務署每日張貼樣本測試結果

皇后山邨居民5月30日發現食水沉積物，水務署署長黃恩諾在本月5日公布食水黑點的化驗結果，顯示大部份為瀝青物料夾雜樹脂，並指皇后山邨 2021 年已曾發現沉積物。黃恩諾表示有一條於 1987 年鋪設的400米長鋼管在皇后山邨上游 2.6 公里的位置，可能有瀝青塗層剝落，此次皇后山邨食水雜質或是從水管閘掣脫落。

事件擾攘多天，李家超上周五（6日）召集高層官員開會，下達指示及要求落實十項具體工作。水務署自上周六（7日）開始為住戶免費清洗水表，截至周日下午5時，經地區街站等不同渠道收到逾950宗住戶清洗水錶要求。房屋署則每天公布的水樣本測試結果，張貼於皇后山邨及山麗苑每座大廈的大堂。⁠

李家超：我們已竭盡全力處理事件

李家超表示，清洗後只有一兩戶住戶仍有沈澱物，在即時沖洗食水後、水表後，情況顯著改善。李家超已指示部門更換相關食水管，專家團隊亦制定更換方案，將盡快提交當局審批。

李家超稱，政府官員曾落區探訪曾投訴食水的住戶時，現場抽取食水樣本進行化驗，結果顯示水質清澈無沉積物，符合安全標準，「市民可放心飲用」。為強化溝通，政府已在地區層面加派人員，包括官員、關愛隊、區議員及社區代表深入走訪住戶，積極聽取意見並獲正面反饋。

「我們已竭盡全力處理事件。」李家超表示，政府部門從今次事件學到，需要迅速回應以安民心，同時在技術層面確保食水安全。後續工作將持續落實各項改善措施，從根本上解決問題。