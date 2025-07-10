港大醫學院研基因療法助壓制或清除乙肝基因　患者或毋須終身服藥

乙型肝炎是肝硬化、肝癌和肝衰竭的主要原因，現時乙肝患者需終身服用抗病毒藥。港大醫學院正展開臨床試驗，用基因療法來治療乙型肝炎，有望讓患者擺脫長期服藥的困擾及減輕其醫療負擔。



港大醫學院正展開臨床試驗，用基因療法來治療乙型肝炎，有望讓患者擺脫長期服藥的困擾及減輕其醫療負擔。（港大醫學院提供）

在香港，約有6.2%的人口受慢性乙型肝炎困擾。港大醫學院內科學系臨床助理教授麥龍兒解釋，現時抗病毒療法雖能控制乙肝病毒，但仍無法徹底根除，患者需終身服藥，並面臨肝癌的風險，故有需要研究創新療法。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系副系主任袁孟峰表示，這項創新藥物旨在壓制或清除感染肝細胞內的病毒基因物質，而不改變人類基因組。（港大醫學院提供）

港大醫學院臨床醫學學院內科學系副系主任袁孟峰表示，基因相關療法正迅速發展，逐步成為革命性的治療方法。「有別於現有的治療方式，這些創新藥物旨在壓制或清除感染肝細胞內的病毒基因物質，而不改變人類基因組。」

研究團隊今年3月起招募首名參加病人進行試驗，目前已招募9名病人，預計至2026年底時，將合共招募30至40人參與試驗。

研究團隊來自港大醫學院內科學系。（資料圖片）

目前，港大醫學院是全球僅有的3個進行此類臨床試驗的地點之一，另外兩個試驗點分別位於歐洲和新西蘭。