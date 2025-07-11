馬會精英匯｜曼聯U16下月訪港兩場友賽　舒米高及菲爾鍾斯同行

香港賽馬會周四（10日）公布，「賽馬會青少年足球精英匯」將於8月11日至18日舉行。曼聯16歲以下青年隊將訪港，與本地年輕足球員進行為期一週的文化及足球交流，兩地小將更會進行兩場友誼賽。「精英匯」是馬會140周年慶典活動之一，兩位曼聯傳奇球星——鋼門舒米高（Peter Schmeichel）及後衞菲爾鍾斯（Phil Jones）亦將訪港參與交流活動。球迷有機會在兩場賽事當日，一睹兩位曼聯名宿的風采。



觀眾可於兩場友誼賽，分別一睹曼聯名宿舒米高（圖中）及菲爾鍾斯（不在圖中）的風采。（馬會圖片）

觀眾可於兩場友誼賽，分別一睹曼聯名宿舒米高（不在圖中）及菲爾鍾斯（圖中）的風采。（馬會圖片）

免費門票下周一起網上登記

兩場友誼賽分別於8月15日及17日假旺角大球場舉行，曼聯16歲以下青年隊首場將與本港超級青年聯賽選手隊較量；第二場則將與中國香港16歲以下代表隊對賽。

公眾可於下周一（14日）上午10時起透過網上登記，獲取免費門票入場觀賽，並參與場內豐富的活動及欣賞表演，每人限4張門票。

「賽馬會青少年足球精英匯」將於8月11日至18日舉行，曼聯16歲以下青年隊將與本地年輕足球員於旺角大球場進行兩場友誼賽。（馬會圖片）

名宿各出席一場賽事 MIRROR兩成員任表演嘉賓

馬會資料顯示，菲爾鍾斯將出席首場比賽，舒米高則於翌日亮相，兩日比賽分別由MIRROR的江𤒹生及柳應廷擔任表演嘉賓。現場設有獎攤位遊戲、曼聯攤位，以及：奧脫福球場展板等打卡位。持票人士入場即可參與有獎比賽，得獎者有機會親身與曼聯名宿，以及表演嘉賓於球場上互動。

MIRROR成員Anson Kong（右）及柳應廷（左）將分別擔任兩場友誼賽的表演嘉賓。（馬會圖片）

兩場友誼賽舉行當日，每名入場人士將獲贈迷你毛公仔乙隻。（馬會圖片）

馬會公司事務執行總監譚志源表示，馬會作為世界級的體育組織及慈善機構，一直積極推動社區及精英體育發展。他相信透過「精英匯」一系列體驗及活動，能讓年輕球員有機會面向世界，加強與國際聯繫。

馬會自2012年開始成為曼聯在香港的社區足球合作夥伴，而「精英匯」是馬會、曼聯及中國香港足球總會的合作項目，今年更獲馬會慈善信託基金捐款予東華三院籌辦活動，活動包括：參觀馬會見習騎師學校、香港故宮文化博物館、龍舟體驗，以及連串足球訓練和社區服務等。