鐵路迷違規闖入羅湖站拍攝　港鐵：提醒離開非「扣查」

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-22 22:12

疫情影響下，港鐵東鐵線羅湖站、落馬洲站一直封閉，不過為方便掃墓人士，港鐵近日局部開放羅湖站，供市民前往沙嶺掃墓。羅湖站位於邊境禁區範圍，不過近日有不少鐵路迷到該站參觀拍攝，更有傳部分人被港鐵以未經許可拍攝而罰款，甚至有人因擅進禁區，一度被拘留。

有學生向《香港01》投訴稱，本身不知羅湖站屬禁區，上周六（20日）下午到該站搜集資料及拍攝，希望完成校內應用學習功課，乘車期間未有職員阻止，惟到達後卻被多名保安及職員要求離開，一度出現混亂。

港鐵回覆指，上周六（20日）港鐵職員在羅湖站協助乘客期間，留意到有乘客在羅湖站下車而並非前往沙嶺掃墓，於是善意提醒需乘坐列車離開羅湖站，並沒有所謂的「扣查」。而警方亦表示，3月20至21日期間，沒有人因擅闖羅湖管制站禁區範圍而被警方拘捕。

近期部分列車駛往羅湖站 方便掃墓人士到沙嶺

羅湖站位處邊境禁區範圍，疫情下羅湖出入境口岸關閉，該站一直關閉。不過為方便市民前往沙嶺掃墓，港鐵於3月20日起至4月18日，由頭班車至晚上7時，部分列車會來往羅湖站。港鐵的告示提到，羅湖站只是「局部」開放。

根據港鐵附例，任何人除非隨身攜有就某過境限制區而向他發出的有效許可證，否則不得進入或留在該過境限制區，可被罰款5,000元及監禁6個月。

中學生Samson表示，為了完成校內應用學習，上周六（20日）約下午1時，與友人從大圍站乘港鐵到羅湖站，希望於羅湖站拍攝及搜集資料。他表示，到達上水站時，雖然有港鐵職員進入車廂「清客」，但即使他與友人仍在車內拍攝，職員卻未有任何表示及阻止，於是眾人繼續留在車廂，前往羅湖站。

▼東鐵線9卡列車首度行駛情況▼

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批評港鐵指示不清晰

Samson表示，到達羅湖站不久後，便有數名港鐵保安及職員要求離開，指他們違反港鐵附例，過程一度出現混亂，更有拍攝器材跌下。他稱，一直不知悉羅湖站屬禁區範圍，乘車期間未聽到廣播指不可到羅湖站，而且職員於上水站「清客」時，更未阻止眾人往羅湖站。他批評港鐵指示不清晰，而且之後無禮地強行驅趕。

根據Samson提供的片段，當日有不少鐵路迷乘搭同一班列車往羅湖站，各人到上水站時，均取出器材攝影，惟未見職員阻止。不過片段只紀錄至踏出羅湖站的一段路，未見職員之後職員要求離開的情況。Samson指，當時被職員阻止，無法再拍攝。

有網民於Youtube上載影片，到達羅湖站時，月台已有港鐵附例特檢隊成員守候。（Youtube截圖）

鐵路迷專頁：「硬闖」為拍攝9卡列車進入羅湖站

事實上，近日多個鐵路迷群組及專頁，均提到有部分鐵路迷「硬闖」羅湖站，部分人更假扮掃墓，希望拍攝新9卡列車進入羅湖站的情況。有鐵路迷在網上分享影片，當列車到達上水站時，有職員「清客」，並問到拍攝者為何仍留在車廂，之後拍攝者回應指前往掃墓。到達羅湖站時，月台已有港鐵附例特檢隊成員守候，當列車幕門打開，拍攝者便即時被問話，影片亦終止。

Samson提到，鐵路迷群組內有網友表示，被港鐵職員以未經許可拍攝而罰款；更有網友被執法部門拘留。

▼新韓製9卡列車與原有日本製「千九」列車▼

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警方：無人因擅闖羅湖站被捕

港鐵回覆指，為配合政府的疫情防控措施，東鐵線羅湖站及落馬洲站自2020年2月4日起已暫時關閉。為方便市民前往沙嶺掃墓，3月20日至4月18日期間，由頭班車至晚上7時，東鐵線會有列車接載市民往來羅湖站，乘客亦只能經羅湖站內指定通道前往沙嶺。實施相關安排期間，東鐵線車站及車廂有相關廣播提醒乘客有關安排。

港鐵又指，上周六（20日）港鐵職員在羅湖站協助乘客期間，留意到有乘客在羅湖站下車而並非前往沙嶺掃墓，於是善意提醒需乘坐列車離開羅湖站，並沒有所謂的「扣查」。

警方則表示，根據法例羅湖管制站屬於邊境禁區範圍，除乘搭指定交通工具的過境人士外，任何人進入邊境禁區，須持有由警方發出的邊境禁區許可證，即禁區紙，而3月20至21日期間，沒有人因擅闖羅湖管制站禁區範圍而被警方拘捕。