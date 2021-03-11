沙中線｜東鐵過海段原料明年首季通車　金澤培：情況比之前更嚴峻

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-11 19:14

為配合沙中線過海段工程，港鐵東鐵線早前轉用新信號系統，改用9卡列車，不過接連出現問題。港鐵今日﹙11日﹚公布業績，港鐵行政總裁金澤培表示，東鐵線雖然已更換新信號系統，但在重重挑戰下，要達成2022年第一季過海的目標，「情況比之前更加嚴峻」。

▼新韓製9卡列車與原有日本製「千九」列車▼

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港鐵原訂去年更換新信號系統及新的9卡列車，但被《香港01》揭發出現｢入錯線｣等問題，去年10月臨門一腳叫停轉用新信號系統，至今年2月6日起才轉用，並以9卡列車及傳統12卡列車混行，不過仍接連出現問題。

金澤培今日表示，現時過海段餘下兩項關鍵時序工程，包括新舊路軌接駁工程，以及新列車投入服務。他續指，根據項目管理的理論，由於新信號系統以及新的9卡列車，都是關鍵時序的工程，因此「只要一遲，成個項目都遲」。

金澤培表示，現正全力以赴完成屯馬線的試運行，目標今年第三季全線通車；而東鐵線雖然已更換新信號系統，但在重重挑戰下，要達成2022年第一季過海的目標，「情況比之前更加嚴峻」。

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金澤培表示，港鐵會逐一審視現時餘下的工程，「睇下有無辦法追返一部分嘅延遲」。他指，有最新資訊會盡快報告，現時正努力檢視，承認明年第一季通車的情況非常嚴峻。至於屯馬線全線今年第三季通車的目標，他則表示情況順利。

金澤培承諾，會汲取沙中線工程的經驗，並推行改革，包括增強監察沙中線的餘下工程、革新公司架構和管治，並加強第二道防線核查工作。

▼2020年2月14日屯馬線一期通車▼