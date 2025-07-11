港珠澳口岸奪命工傷｜發展局暫停涉事承建商工程投標資格

赤鱲角順匯路一個地盤昨日（10日）紅雨期間發生致命工業意外，造成一死一傷。發展局今日（11日）表示，涉事承建商是發展局認可公共工程承建商名冊內的承建商，已按規管機制向該承建商發出通知，即時暫停其工務工程「道路及渠務」類別的投標資格。



港珠澳大橋香港口岸順匯路地盤發生工業意外一個猶如「龍門架」高大的鐵工作平台倒塌，擊中兩名燒焊工人,一死一傷。（資料圖片/王譯揚攝）

就昨日（10日）在赤鱲角順匯路附近港珠澳大橋香港口岸一個地盤發生的致命工業意外，發展局今日（11日）表示，涉事的承建商是發展局認可公共工程承建商名冊內的承建商，該局已向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程道路及渠務類別的投標資格。

發展局又指，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按審核結果提交改善方法，以及完成落實改善措施。發展局將會進行審視，在確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。而有關暫停投標資格的規管行動適用於已經投標但尚未批出的工程合約，以及未來的投標。

勞工處正進行調查 有需要會除名

至於勞工處目前正就事故進行調查，發展局會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至將其從名冊除名。

該宗工業意外中發生於昨午1時許，據悉一個如「龍門架」高的大型鐵製工作平台倒塌，同時有一支約12米長、重4噸的工字鐵墮下，擊中兩名燒焊工人，其中姓黃（42歲）男工人當場死亡，另一名姓劉（52歲）男工則受輕傷。機管局即日已暫停涉事工程。

總承建商中國建築事後回覆指公司正聯同分判商派員聯絡工友家屬，以提供適切支援和協助，並會全力配合當局調查意外原因。