拆解戲院結業︱學者：荷李活片港票房變弱　港產片或成戲院新轉機

【戲院結業/嘉禾戲院結業/嘉禾戲院/橙天嘉禾影城/電影/戲院】【拆解戲院結業潮之二】本港戲院結業潮未止，自2020年UA院線全線結業後，今年再有歷史最悠久的嘉禾院線全線結業，本港過去6年內更由高峰期63間戲院大減至目前52間。關注電影業學者譚以諾分析，戲院開業與結業較市道滯後，2015年時電影市道強勁，戲院商看好大市，故在其後幾年擴充業務，市面增加十數間戲院，惟時逢疫情，市道不景，疫情後經濟未能復甦，故愈來愈多戲院退場。



他又指，香港戲院票房曾大程度依賴荷李活片，惟近年大片減產，即使今年荷李活推出多部力作及以往極有口碑的IP續集，吸客程度亦沒以往強勁，戲院難以再依賴荷李活片「翻生」，反而港產片近年票房亮眼，或成新轉機。不過，若票房持續低迷，戲院又未能找到新出路，譚以諾預計未來再有戲院倒閉，縮減至約40多間。



2021年UA院線全線結束營業。圖為旺角新世紀廣場UA戲院。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

戲院結業潮未止，由2020年有63間戲院減至現時52間（未計算新光黃埔料今年稍後重開）。嶺大數碼藝術與創意產業系助理教授譚以諾表示，戲院因裝修及租約等因素，開業結業較市道滯後。

他指出，香港2000年後長期只有47、48間戲院，2018年前後為香港票房高峰點，院商看好票房前景，故18年後至少增加約15間戲院。但疫情後經濟下滑、票房收入大減，多數戲院又需待租約期滿才能結業，故才在近年爆發結業潮。

譚以諾（右）表示，戲院因裝修及租約等因素，開業結業較市道滯後。（資料圖片 / 張浩維攝）

2024年香港戲院票房為13.4億元，創下最近13年新低紀錄，票房收入倒退至2011年，可見2024 年之電影業票房收入並不理想。譚以諾預計，如票房繼續維持低迷水平，戲院又未能找到新的出路，將繼續有戲院結業，數量將倒退至約40多間。

到底戲院如何找到新出路？昔日戲院收入來源主要依賴荷李活電影的高企票房，今年荷李活雖推出多部力作，香港院商亦引入不少大片，包括經典大片IP侏羅紀系列的《侏羅紀世界：重生》、荷李活巨星畢彼特主演的《F1》、還有《超人》等，冀帶動戲院入座率，令市場恢復疫情前。不過，根據譚以諾觀察，荷李活片在港的叫座力已大不如前，票房收入較預期差。

《侏羅紀世界：重生》劇照

他以近日上映的《侏羅紀世界：重生》為例，同一個IP於2015年時本港的票房高達9,600萬元，2022年疫情時亦錄得5,100萬票房，但截至本月8日，該戲上映8日票房只有約1,200萬。譚預計，該電影今年在港票房不會超過3,000萬，「侏羅紀喺美國一定work（成功），但喺香港跌幅誇張。」除了續作外，新作票房亦不理想。美國運動劇情片《F1》於本港上畫兩星期的票房約2,200萬，譚以諾認為「以《F1》的牌頭及歷史來說，該票房算弱。」

因租約期滿結業的嘉禾MegaBox，今日最後一日營業。不少市民下午前往戲院打卡留念及入場看電影。（鄭子峰攝）

他又指出，雖然本港戲院收入恢復情況與荷李活相近，都已回復疫情前七成，但荷李活上述大片票房收入都超出預期。譚以諾分析荷李活片在港票房收入變弱有三大原因，第一是以往香港上映荷李活片的速度很快，多數為全球首映，甚至比美國更早。但今年有不少荷李活片因院線對票房欠缺信心，花時間觀望並滯後上映期，例如《罪人們》於北美及港周邊地區4月便上畫，但香港6月才上映，影響票房收益。

港討論電影平台萎縮 難聚電影評論聲音

其次是香港討論電影的大型平台出現萎縮，雖然社交媒體仍會看到不少評論人或電影迷個別討論電影，但難以聚集焦點及話題，「有片上，但聲量很小」，令發行商及戲院不知如何推廣電影至大眾。

此外，荷李活片及港產片票房比例在疫情後產生大幅度變化，由疫情前荷李活片佔八成比例、港產片佔兩成，去年卻出現分別為六成與四成的佔比，突顯港產片在港人心中的吸引度漸增。

他認為，主要是荷李活一直以來的超強IP 《Marvel》片量及表現持續積弱，本港戲院未必能依靠荷李活片翻身，「你（戲院）要求神拜佛、要求它（荷李活片）快點變強，十分被動，幾多戲院都唔夠死。」

雖然荷李活片暫無辦法扭轉戲院命運，但港片或成本港戲院的機會。譚以諾認為，港人對港產片有需求，若港產片可以保持動力，或能為戲院帶來轉變。

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，56年歷史劃上句號，掛在入口上方的「海運戲院」招牌，在6月2日凌晨也拆掉。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

不過，譚以諾指出戲院依賴電影增加收入比較被動，戲院可考慮售賣周邊增加收入；亦可推動更具體驗感的觀影模式，如IMAX及4D等增加觀眾感官享受；又或參考外國集體參與式的觀影文化，播放歌舞片時讓觀眾一同唱歌等。