影藝MegaBox明開幕　高層稱短期內擬逆市擴充至6間　冀成中型院線

【嘉禾戲院/嘉禾/橙天嘉禾/戲院結業/戲院寒冬】近期戲院結業潮一浪接一浪，上月嘉禾院線更全線撤出香港業務。不過，影藝院線卻在寒冬中逆市擴張，接連承接結業戲院「重生」，由2020年只有一間影藝，擴展至現時共有4間，包括明日（10日）新開幕的影藝MegaBox旗艦戲院，便是接手上月結業的嘉禾MegaBox。

銀都娛樂有限公司總經理林培育表示，目前本港雖然市道不景，但公司看好後市，「如果有機會及有合適舖位，短期內想再擴充一至兩間，成為中型院線，建立自己的招牌。」



影藝Megabox戲院將於明日（10日）開幕，為東九龍唯一旗艦戲院。（林子慰攝）

影藝戲院由銀都娛樂營運，現時旗下共有2間戲院，分別為影藝銅鑼灣JP及青衣城，第三間為影藝MegaBox、另有一間為即將開幕的影藝荷里活，這兩間均為接手早前結業的嘉禾院線戲院。

冀短期內再由4間變6間 曾接洽海運戲院欲接手不果

銀都娛樂有限公司總經理林培育表示，影藝短期內想發展成一條中型院線，冀可擴展至5至6間戲院，目標選址新界西、以及競爭激烈的尖沙咀區。他指出，其實影藝在港有逾30年歷史，曾經有5至6間戲院，只因早年經濟不景，故逐漸減少。近年因為市面放盤數量變多，「選擇多了，我們又想建立自己的品牌，就趁機攞嚟做戲院。」他又透露，早前曾與海運戲院聯絡，惟最後未能成功接手其舖位，所以未來發展，能否覓得合適舖位相當重要。

銀都娛樂有限公司總經理林培育表示，影藝短期內想發展成一條中型院線，冀選址新界西及尖沙咀，擴展至全線5至6間戲院。（林子慰攝）

內地電影及港產片近年多人捧場 華語片或成吸引影迷入場契機

他認同現時本港市道低迷，但未來市民或逐漸厭倦串流平台，重回戲院看大銀幕，所以對2026年之後的市場甚有期望。他亦指出，影藝母企銀都集合製作及發行，更有自家片廠，戲院對於公司發展必不可少，「拍完戲，如果冇自己戲院發行，怎麼辦？」他亦指出，近年內地電影及港產片的入座率提升，相信華語片將會成為吸引影迷入場的機會。

影藝MegaBox旗艦戲院將於明日（10日）開幕。（林子慰攝）

被問於現今市道低迷的情況下，可如何吸引影迷入場看電影？林培育表示，影藝一直主打平價路線，冀以低價鼓勵更多市民入場。以Megabox戲院為例，每場戲（不計IMAX）票價為50元，早場票價則低至40元。另外，影藝現時和不同機構合作，例如以中銀信用卡購買星期五、六戲票可享買一送一優惠等。林培育補充，業主亦給了不少支持，例如租金減免，讓公司可以有空間提供優惠給入場觀眾。

影藝聯合不少機構推出戲票優惠。（林子慰攝）

影藝聯合不少機構推出戲票優惠，包括以中銀信用卡購買星期五、六戲票可享買一送一優惠等。（林子慰攝）

影藝戲院屬於銀都機構旗下的戲院品牌，該公司為紫荊文化集團旗下的香港影視製作及發行公司，亦是內地在境外唯一的大型國有電影企業，難免令人聯想到，影藝積極擴充戲院版圖後，或會偏向播放內地電影或銀都自家製作的電影。林培育則強調，上映的電影將「以票房為主導」，票房好便會安排更多場次。他亦指出，銀都現時有逾兩百套自家電影，未來或想舉行影展推廣。

影藝院線逆市擴張，接連接手3間結業戲院，包括銅鑼灣JP戲院、嘉禾Megabox戲院及MCL荷李活廣場戲院。由2020年僅剩1間，擴展至現時4間。當中，近期接手的Megabox影藝戲院明日（10日）開幕。

影藝MegaBox旗艦戲院將於明日（10日）開幕。（林子慰攝）