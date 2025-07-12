警察學院結業會操 周一鳴：警員要有齊上齊落、憂戚與共的心態
撰文：林子慰
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警察學院今日（12日）舉行結業會操，共有43名見習督察以及219名學警畢業。警務處處長周一鳴首度以處長身份出席該活動，指警隊着重團隊精神和默契，鼓勵警員要有憂戚與共及齊上齊落的心態，維護警隊181年傳承下來的文化。
周一鳴4月2日起出任警務處處長，是次為他首次口以處長身份出席結業會操，並擔任檢閱官。他致辭時表示，接掌警隊後工作重點之一是鞏固團隊文化，鼓勵警員對外對內着重團隊精神和默契，迎難而上，並要時刻抱持憂戚與共，齊上齊落的心態，關顧身邊的同袍。作為隊長更加要展示以德服人、身先事卒的能力。
他強調，警員會面對林林總總的挑戰，路途縱使崎嶇有起有跌，但要記住自己並非孤軍作戰，還有家人、朋友、同學以及警隊作為堅實的後盾。
周一鳴回想2019年時曾向西九龍應變大隊訓示時說，他未必有能力令到警員飛黃騰達，但他有責任令所有同事們平平安安開工、收工。他指出，香港警隊以專業高效、忠誠勇毅、心繫社會聞名，確保香港低罪案率、安全穩定，該成就得來不易，希望大家繼續努力維繫警隊這個優秀團隊的品牌。
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