餐飲內捲｜68日短命香蕉煎餅店揭示路德圍困局？情侶老闆嘆蝕70萬

【結業潮/餐飲內捲/內捲香港/內捲餐飲香港/內捲文化/內捲經濟】【餐飲業內捲系列之二】用手按壓麵團、將香蕉製成蓉、蛋黃和香蕉蓉倒在餅皮、薄餅煎成金黃色⋯⋯香蕉煎餅店「蕉蕉蕉」開業前，情侶檔老闆Emma和阿樂專程赴泰國學習香蕉煎餅的製法，冀在而立之年實踐創業夢，回來後選址「食街」荃灣路德圍，想着大有作為。世事往往不似預期，該店開業僅短短68日，終於宣告結業，虧損高達70餘萬。二人回溯創業之路，細說生意失策、路德圍低價競爭風潮、以至食店種類單一化，如何令店舖走向終結。



「蕉蕉蕉」選址荃灣路德圍，可是開業僅短暫的68日便告結業，虧損高達70餘萬，負責人Emma（右）和阿樂（左）在店鋪結業一個月後接受訪問。（廖雁雄攝）

泰母駕車途經香蕉煎餅檔成創業契機 情侶赴泰一周拜師學藝

Emma原本是具10年經驗的多媒體設計師，一直懷有創業夢，不過開設泰式香蕉煎餅店卻是一場機緣巧合。她說起初構思創業，向居於泰國的母親徵詢意見，恰巧當時母親駕車經過一檔香蕉煎餅街邊檔，於是膽粗粗地問對方可否拜師學藝，沒料對方會答應。後來Emma辭掉全職工作，與男友阿樂專程赴泰一星期學藝。

他們回港後物色鋪位，到荃灣路德圍一帶視察，發覺食肆種類並不多，要不是燒賣魚蛋等港式小食，就是茶飲店。他們點算附近商鋪的人流，雖然不及兩年前多，但那陣子還是冬天，人流亦不算少，「我們數過大概知道附近（鋪頭）有多少生意額才決定開鋪。若有他們七、八成生意，已經很不錯。」他們抱着「試一試」的心態，決定在路德圍創業。

用手按壓麵團、將香蕉製成蓉、蛋黃和香蕉蓉倒在餅皮、薄餅煎成金黃色⋯⋯「蕉蕉蕉」開業前，負責人Emma和阿樂專程赴泰國學習香蕉煎餅的製法。（廖雁雄攝）

第二個月生意跌六成 夏天路德圍成淡季 料消費者難耐捱熱排隊

2025年4月12日，「蕉蕉蕉」正式開張。橙黃色裝橫耀眼奪目，開業第二、三日人流超乎預算，煎餅提早於晚上10時已售罄。阿樂憶述，開業第一個月仍然收支平衡，惟第二個月開始，生意大跌六、七成，最差一日收入甚至只有1700元，最高亦只得約3000元。

他估計，因鋪頭只提供外賣，隨着天氣轉熱，消費者不願意花費排隊候餐，附近亦缺乏商場作乘涼。他透露所有煎餅屬手工製作，需時至少7至8分鐘；若同時煎餅，最快2至3分鐘可以出餐。他亦強調，煎餅價格與其他同類商鋪的價錢相若。

「我們都沒有薪水給自己，已經沒錢。」阿樂表示，由於煎餅即叫即做，所需人手多，因此減價空間不大；即使解僱一名員工，亦「未必能夠蓋到那筆數」，而昂貴的租金亦令他們倍添壓力。為求自救，他們推出煎餅以外的餐單，如泰式雞肉丸等，期望向食客提供更多選擇，惟反應不算熱烈。有附近商戶亦向他說：「今年是這麼多年來最差的淡季。」

有荃灣路德圍的商戶向阿樂（左）和Emma（右）說：「今年是這麼多年來最差的淡季。」（廖雁雄攝）

虧損70萬「捱落去」恐失敗收場 盼過正常生活「去旅行、儲錢買樓」

「經過一番掙扎，最近生意真的太差，唯有忍痛放棄！」他們在社交平台貼出通告，宣布於2025年6月19日結業，開業時間僅短暫的68日。被問結業決定是否太衝動？阿樂笑言：「開業才是衝動。」他承認對生意或許過份樂觀，惟虧損已高達70萬元，「捱落去」恐怕只會失敗收場，「倒不如索性快點斬斷」。

對於有人質疑開業前未做好市場調查，他回應指，市場調查只提供框架「睇吓搏唔搏」，卻不完全知道市場未來走向；雖然近年經濟疲弱，但阿樂說自己從事與證券相關職業，有見樓市稍跌、股市回穩，初時估計市民消費力或提高，沒料到大失預算。

事隔近一個月，Emma和阿樂重回路德圍接受訪問，笑言自結業後鮮有踏足。問及他們可有後悔？他們戲謔：「都是一個經驗，人生經歷來說無後悔，但機會成本就有！」他們預計重返老本行，「儲少少錢先再想，過正常生活，像普通香港人一樣去旅行、儲錢買樓！」阿樂說，未來不會再經營重成本生意。

路德圍人流大不如前。（廖雁雄攝）

▼ 2018年路德圍人頭湧湧 ▼



2018年，路德圍有兩間舖位相連、均是賣豆腐花的店舖大排長龍，人龍約有50人。（資料圖片／徐嘉蒓攝）

嘆路德圍單一化 「將原本做得旺的機會都抹殺」

阿樂認為，生意失策固然是結業原因之一，但路德圍食店種類單一化的問題同樣不能忽視，舉例內地品牌愈開愈多，但大部份餐牌相近，以茶飲店佔多，「好像把這裏原本做得旺的機會都抹殺了。」

以前我住荃灣會和朋友會到路德圍掃街，但現在這種感覺變少，見到這裏（的商鋪），已經不想食太多東西。 阿樂

他亦留意到內地品牌的價位偏低，舉例蜜雪冰城最平一杯飲料僅售9元，或對其他小店造成衝擊。他說除非是大型連鎖集團，向供應商大量採購並將成本壓低，否則「好多（小店）商品都無法做到這個價錢」；加上人手製作的食品成本高，無法與預製菜比擬。

其中一間港式小食店更一同捲入價格戰，經常減價促銷，甚至售10元10粒魚蛋。（廖雁雄攝）

低價競爭愈演愈烈，阿樂說路德圍不少吉鋪丟空多時。（廖雁雄攝）

內捲下被「捲死」 冀業主聯手引入多元商鋪 而非各自為政

低價競爭愈演愈烈，他說路德圍不少吉鋪丟空多時；觀乎尚在運營的商鋪，其中一間港式小食店更一同捲入價格戰，經常減價促銷，甚至售10元10粒魚蛋。他們同意，「蕉蕉蕉」或是內捲下被「捲死」的商鋪之一；為了自救，他透露曾考慮與其他商戶聯手製作路德圍的美食地圖，為彼此引入新客源，讓消費者認識其他商鋪，可是後來忙於打理生意、處理結業事宜，最終未有成事。

阿樂表示，希望路德圍的業主聯手合作，引入不同類營商戶，考慮調低租金或按商戶營業額的分成收租，而非各自為政，「覺得邊個租得起就租俾邊個，然後大家見到咩做得起就一窩蜂咁做個樣，反而令條街無特色、做衰咗個場。」他亦期望政府放寬監管，讓商戶在邊放置椅子或裝飾品吸客，或放寛街頭表演的限制，吸引人流。

低價競爭愈演愈烈，有內地茶飲品牌一杯飲料僅售9元。阿樂和Emma同意「蕉蕉蕉」或是內捲下被「捲死」的商鋪之一。（廖雁雄攝）