DSE｜中度自閉症考生破繭　成績尾十變首三位　信欠資質可勤補拙

中學文憑試周三放榜，一紙成績背後，盛載考生不一樣的成長故事。18歲應屆考生李元極，患有中度自閉症，從前情緒易波動，自我行為管理弱，性格也較為內向，不敢主動交友，學習遇到困難，會羞於發問。



六年過去，他慶幸遇上良師循循善誘，發掘數理專長，也正視中文科的弱項，敢於邊問邊學，學科成績由中一尾十，變全級首三位。他相信自閉症不能定義人生，「你先天有啲缺憾，你資質唔係太好，我相信只要你有努力嘅話，自己有信心、有希望，咁樣你就可以行出呢個困境架啦。」



元極最喜歡的科目是物理，認為物理是人類認識世界的媒介。（廖雁雄攝）

小學確診中度自閉症 行為難自制 無故撕爛試卷

18歲的元極就讀保良局甲子何玉清中學，他接受訪問時，自如地向記者展示中學讀書的照片；示範光折射實驗時，能滔滔不絕解釋物理公式。他說最喜歡的科目是物理，認為此科目是人類認識世界的媒介。

如今外向的元極，昔日是別人眼中的「問題學生」。小學時他的情緒經常起伏不定，無故會躲在桌下，不願吃學校供應的午餐，更試過當場撕爛試卷。老師察覺元極的行為較一般學生異常，於是建議他做檢測評估，最終確診中度自閉症。他說，明白患病非值得高興，然而換個角度也是「好消息」，讓他認清自身問題，對症下藥解決。

升中要面對新的學習環境，對於患有自閉症的元極並非易事。（廖雁雄攝）

初中多科「肥佬」 性格內向不願問 情願硬頂上

患有自閉症的學生，一般語言和社交溝通能力較弱。升中要面對新的學習環境，同時要結識新同學，因自閉症緣故，他對交友感到害羞，即使渴望與同學參加活動，也感到難以啟齒，只能形單隻影。

同時他也難以適應新的學習課程，中一多個科目成績「肥佬」，數學科僅10多分，中文作文更得0分，全班排名約尾十。他說，個性不擅於表達，在學習上遇到困難時，情願自己「硬頂」上，也不欲發問求助，「基本上嗰一陣啲同學都識嘅嘢我都唔識」。他續指，考試遇到較刁鑽問題，會頓時感到沮喪，甚至會發怒。

元極說希望能考進港大，將來從事醫療、航空或生物醫學科學相關的工作。（廖雁雄攝）

中四遇熱情好友 打開心窗

針對元極的特殊學習需要，學校安排交流小組活動、額外的功課輔導班和言語治療班，協助他提升人際和學習能力。元極透過多做工作紙操練，數學成續中二時已顯著提升，由中一時的不足20分，大幅升至70多分。

元極的中一下學期遇上疫情，校園生活停擺約三年，網課與實體課交替，直至中四起全面復課。他說，當時對學校感到陌生，同時轉捩點在中四那一年，結識到一位非常熱情的同學，對方邀請元極加入他們的朋友圈子。當中，他遇到特別擅長數學的朋友，互相交流數學學習心得，「慢慢開始我哋就一齊約出去食飯、打邊爐、打機」，元極從此便不再孤單。

元極參與謝師宴，與同學合照。（保良局甲子何玉清中學提供）

數理名列前茅 中文最大弱項

高中時元極的數理表現突出，他選修生物、物理及化學科，三科成績不時名列前茅，其中生物科更連續三年排名全級第一。不過中文科依然是元極的弱項，特別是作文未如理想，成績經常「見紅」。

他憶述高中時一度想放棄這一科，因付出不成正比，考試成績不升反跌。其高中中文科老師黃佩霞說，元極不擅組織想法，並以文字表達，「好多時係課堂裹面，佢嘅表達或者要諗好耐，可能有啲嘢卡住咗 ，好難落筆」。

不過，她形容元極積極上進，即使知道中文科力有不逮，也會盡力學習，細心聽從她的意見，遇到不明白的地方，會不時主動發問。元極說，幸好遇到黃老師耐心指導，下過一番苦功後，作文卷成績漸有進步，由考獲約30分，升至50多分。而自中四下學期起，元極的總成績在全班約27人當中便一直位列首三位。

天時地利人和啦，可能你嘅天時、地利唔太好。 李元極

李元極說，相信即使欠缺完好資質，只要願意努力，也可以突破困境。（廖雁雄攝）

接受「天時地利」未必好 願意努力可破困境

在應考文憑試前的學習假（Study Leave），元極會制訂每天溫習時間表，每日三個溫習時段合共約6小時。他說會確保溫習時間有組織和規律，避免在溫習一科的途中跳到另一科。他說，希望能考進香港大學，將來可從事醫療、航空或生物醫學科學相關的工作。

「天時地利人和啦，可能你嘅天時、地利唔太好，例如你先天有啲缺憾，你資質唔係太好，我相信只要你有努力嘅話，自己有信心、有希望，咁樣你就可以行出呢個困境㗎啦。」

作為自閉症學生，學習路未必平坦，他寄語同路人勿過於重視放榜一刻的成敗，「放榜固然係一個非常之重要嘅事，但係我覺得無論你放榜係有啲咩成績...... 放榜始終係你人生可能80、90年之後，都算係一個非常之短暫嘅時刻」。

元極寄語同屆考生勿過於重視放榜一刻的成敗。（廖雁雄攝）