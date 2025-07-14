超前停課惹議　前天文台長林超英稱天有不測風雲：科技唔夠個天鬥

受熱帶氣旋丹娜絲殘餘「回馬槍」影響，政府在周四（10日）「超前」部署，以天氣持續惡劣為由，宣布上周五（11日）停課，但全日多區錄得0毫米雨量，惹起市民質疑。



前天文台台長林超英今日（14日）在商台節目上指， 氣候變化下極限天氣頻繁，政府以中央統籌應對天氣，他認為這次預測與預期有出入，是「上天話我們知，天有不測之風雲 ，氣候變化，」。



政務司司長陳國基領導的「應對極端天氣督導委員會」指，由於熱帶氣旋丹娜絲殘餘帶來的暴風雨，預計本港天氣持續惡劣，為確保學生安全，提前宣布7月11日所有日校停課。（資料圖片）

「丹娜絲」殘餘的旋渦中心周五（11日）早上位於珠江口一帶，附近有不少對流活動發展。（資料圖片／天文台圖片）

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月10日上半日有連場狂風暴兩。（夏家朗攝）

「丹娜絲」殘餘上星期「回馬槍」，天文台上星期四預測，翌日有大雨，全日雨量或超過390毫米。政府應對極端天氣督導委員會以「寧安全、莫後悔」的精神，「超前部署」宣布全港中小學上周五停課。不過，天氣「不似預期」，當日全日多區錄得0毫米雨量。

林超英認為提早一日宣布停課是「表示對生命重視」的做法

前天文台台長林超英今日接受商台節目訪問時，認為這次預測與預期有出入，是「上天話我們知，天有不測之風雲 ，氣候變化下，就算有科技都唔夠同個天鬥！」被問對提早一日宣布停課看，他認為是「表示對生命重視」的做法。

上天話我們知，天有不測之風雲 ，氣候變化下，就算有科技都唔夠同個天鬥！ 前天文台台長林超英商台訪問

林超英表示普遍市民都見到上周四各部門積極「備災」、包括清理渠道等，形容是「一聲令下各個部門一齊應對」（資料圖片）

林超英認同任何部署應「以人命為主，面對天氣」，他表示早一天的天氣預測在技術上較難，雖然現時預測上有數值模式，及有AI人工智能模式協助，但「落雨好難預測，近期（預測天氣）很大雨，但來到香港就消失了。」

林超英贊同中央統籌積極「備災」 一聲令下各部門一齊應對

林超英表示以前科技未發達時，各個部門各自應付山泥傾瀉等天氣情況。但現時在氣候變化下極限天氣頻繁，加上新政府上任後亦較傾向中央統籌應變天氣狀況。普遍市民都見到上周四各部門積極「備災」、包括清理渠道等，形容是「一聲令下各個部門一齊應對」。

做氣象最重視嘅，我話你知有10分1落雨，睇你取不取消（活動），就算我話畀你知，好似日本大地震咁，一萬分之一點幾機會地震，萬一（地震）你都唔得驚嘅你咪唔去囉，都係各人嘅決定 前天文台台長林超英商台訪問

林相信，市民對現有制度適應度高，每次天氣預報做得好時又會再調節一下，市民對現有制度適應度高。他認為「做氣象最重視嘅，我話你知有10分1落雨，睇你取不取消（活動），就算我話畀你知，好似日本大地震咁，一萬分之一點幾機會地震，萬一（地震）你都唔得驚嘅你咪唔去囉，都係各人嘅決定」。