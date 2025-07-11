今日新聞8分鐘｜南亞男背囊當流星槌揮舞｜超前停課卻不見暴雨

0雨量的停課 天文台專頁滿還我結業禮留言 朱國強嘆決定真艱難

政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會以超前準備、加強預警、果斷應急、迅速復原四方面應對熱帶氣旋丹娜絲的殘餘影響，罕有早一日，即周四（10日）正午宣布教育局宣布今日（11日）停課。

然而，「天氣不似預期」，今日上學時段、即早上6時起至10時，全港近乎0雨量紀錄，惹來大批網民走到天文台Facebook抱怨，當中不少子女學校原訂今日舉行結業禮或畢業禮的家長更是憤怒：「一早請哂假同個仔今日畢業典禮，一起身一滴雨都冇，係咪應該今早先決定（停課）呢?攪到又要請多一日假星期一先畢業典禮。」

車Cam直擊｜青葵公路的士司機自炒 直撞防撞欄 片主：瞓着咗？

今日（11日）上午10時04分，一輛的士沿青葵公路往機場方向行駛，駛至近荔景港鐵站時，司機聲稱扭軚閃避另一輛切線的私家車，導致失誤撞向一個防撞欄。不過網上流傳的車Cam片段卻顯示，涉事的士附近並無其他車輛，的士車速沒有特別快，事發前亦沒有任何避車行為，而是切線直撞向風琴式防撞欄，衝力之大，令的士反彈並橫亘路中。的士男司機胸口痛，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

獅子山隧道保時捷撞壆 180度掉頭停管道 司機涉醉駕被捕

獅子山隧道發生醉駕案。今日（11日）凌晨零時許，一輛保時捷電動車沿獅子山隧道往九龍方向行駛，期間撞向左邊石壆，男司機沒有受傷。警方接報到場，經調查後發現36歲姓蘇男司機未能通過酒精呼氣測試，於是以涉嫌「酒後駕駛」罪名將他拘捕。

據了解，涉案男司機的酒精呼氣測試結果是46度，超出法定上限22度。

旺角寶馬變「毒品快餐車」 PTU檢武器毒品包括太空油 4人被捕

旺角發現「毒品快餐車」。今日（11日）凌晨3時許，警方西九龍總區機動部隊人員，巡經上海街638號對開時，發現一輛白色寶馬私家車泊在上址，形跡可疑，於是上前搜車，隨後通知警犬到場展開進一步搜索。

筲箕灣燈位遭泥頭車輾過 單車漢當場身亡 司機涉危駕致死被捕

筲箕灣發生致命車禍。今日 （11日）下午4時39分，一輛泥頭車駛至愛禮街2號近愛賢街交界時，據報撞到及輾過一名單車漢；姓黃（73歲）事主嚴重受傷，陷於昏迷，救護員趕抵證實他當場死亡。姓馮（61歲）泥頭車男司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。正被扣留調查。

消息稱，案中兩車當時均由愛賢街左轉入愛禮街，該燈位於6月底新加設。現場圖片可見，死者倒臥燈位馬路中央的黃色行人輔助線旁，人員架起帳篷將死者遺體遮蓋；旁邊一輛單車倒地，嚴重毀爛、車輪變形。

暴雨MMA｜上水6男互毆 南亞男背囊當流星槌揮舞 本地男撐傘抵擋

網上流傳一條影片，顯示一批身穿淺綠色制服和便服的男子在雨中打鬥，片中可見，現場是上水新豐路近巡撫街，當時正值下雨，他們冒雨打鬥。其中一名身穿制服的南亞裔男子倒地、和另一名白衣男子扭打，傘子打開跌在地上，南亞裔男子起身還擊2繼而打向1名同樣身制服的本地男子，之後彎腰取起背囊，本地男立即還手；另一名南亞裔男子見狀襲擊本地男。

港珠澳口岸奪命工傷｜陪子中學註冊驚聞噩耗 妻泣：無咗家庭支柱

赤鱲角順匯路與順輝路附近港珠澳大橋香港口岸地盤，昨午（10日）紅雨期間，發生奪命工業意外，1死1傷，一名42歲姓黃男工人被重4噸的工字鐵擊斃。

黃男的妻子及岳母，今午忍痛向傳媒申訴，質疑公司在紅雨惡劣天氣下無做好風險評估。黃男與妻子育有一對分別12歲和11歲的兒子，其中一子即將升中，日前放榜得知獲派往心儀中學。黃太昨日陪同兒子註冊入學期間，同時接獲噩耗，「我都唔敢即時同個仔講」，泣訴「我哋本身一家四口，但而家先生走咗之後就無咗個家庭支柱，得返我同兩個小朋友」。

屋邨西醫王秉亮4月內發逾6千免針紙 官斥被告財迷心竅 判囚9月

西醫王秉亮涉在疫情期間，發出逾6千張俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書。警方調查時會見4名獲發「免針紙」的人士，有人只是其家人患有心臟病，王未有檢查，便發出「免針紙」。王早前承認4項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，為首宗醫生涉濫發「免針紙」而定罪的案件，法官郭偉健今(5日)在區域法院判被告入獄9個月。

郭官斥被告濫用公職力，違反政府對他的信用，當時來者不拒，亂發免針紙，期間又調高診金至500元，在他發免針紙期間，其診所收入達465萬，法官斥被告因財迷心竅，利慾薰心，才干犯本案。

港鐵7.13設半價乘車感謝日 包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲過境車

港鐵將軍澳綫今年5月因電力供應受阻停駛逾5小時，連同東鐵綫早前工程車事故，港鐵須安排一日「半價乘車日」。港鐵公司將於周日（13日）安排半價乘車「感謝日」，乘客當天使用八達通乘搭港鐵重鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以車票二維碼乘搭重鐵車程，均可享車費半價優惠。

半價優惠包括來往東鐵綫羅湖及落馬洲站的過境車程，亦可與轉乘、特惠站以及全月通連接車程75折優惠同時使用。

紅雨最美畫面！美孚街頭驚現一幕震撼全網 激讚：香港人好有愛！

【好人好事／暴雨／紅雨／黃雨／天文台】香港今日暴雨連連，卻出現感人暖心一幕！天文台紅色暴雨警告信號生效期間，美孚街頭有1隻雀仔被雨淋濕，瑟縮一角徬徨無助時，有1名路人把手中的雨傘打開放在地上遮蓋雀仔，成為「避風港」，讓拍下這一刻的目擊市民大讚「香港人真係好有愛！」。

相片引來網民熱議，大讚「感謝這個好心人，令到雀仔有個暫避的避風港」、「把遮顏色好靚，成個畫面都好靚」、「美孚啲人真大愛」。