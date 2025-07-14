內地生遇騙案　周一鳴致函來港學生提防六大行騙術　增簡體中文版

警方今年首5個月接獲2574宗電話騙案，比去年同期上升近兩成，當中49宗受害人為內地大學生。為加強防騙意識，警方去年設計了一封「警務處處長信函」，今年警隊一哥信函升級，除增加簡體中文和英文版，並附有周一鳴的簽名及照片。周一鳴在信中提醒來港學生注意6種情況，包括、冒充公檢法套路、網購陷阱、刷單返利騙局、冒充客服詐騙及投資騙案、冒充親友電騙。



周一鳴提醒，即使「親友」來電，只要提到轉賬，務必親身或通過視頻通話驗證身份，而當學生及家長遇到上述情況或對任何交易存疑時，請致電18222聯絡香港警務處反詐騙協調中心。



周一鳴在信中提醒來港學生注意6種情況，包括、冒充公檢法套路、網購陷阱、刷單返利騙局、冒充客服詐騙及投資騙案、冒充親友電騙。。（警方圖片）

信函增加簡體中文和英文版 附周一鳴簽名及照片

今年的「警務處處長信函」，除增加簡體中文和英文版，並附有周一鳴的簽名及照片。周一鳴在信中以第一人稱歡迎留學生來港升學及生活，籲提高警惕，遠離詐騙陷阱。他指出，詐騙集團會以不同情景，突破大家心理關口，例如利用大家不熟悉的法律程序，以及對「權威機構」的信任設定下圈套。

周一鳴表示，根據警方數據，2024年香港共發生逾4.4萬宗騙案，涉案金額高達91.5億港元。周一鳴指過往，有不少來到香港適應校園生活的學生，不幸成為騙徒目標，去年香港就有327宗涉及「港漂」專上學生的電話騙案，當中318宗的受害人蒙受金錢損失，損失金額超過2.35億元。