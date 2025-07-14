再有過江龍來港開業　廣州鳳園雞煲火鍋旺角插旗　在港設地區總部

本港陸續有食肆結業，不過同時有過江龍來港開業。廣州鳳園雞煲火鍋品牌近日在香港開設首間餐廳，​投資推廣署今（14日）表示，歡迎鳳園以香港為地區總部，開拓大中華和亞洲市場，利用香港擔任內地與海外市場的溝通橋樑，將助力鳳園品牌邁向國際市場。



香港鳳園椰珍餐飲管理有限公司董事長謝天期望，能借助香港的國際影響力，推動廣式靚湯文化。



廣州鳳園雞煲火鍋品牌近日在香港開設首間餐廳。（政府新聞處圖片）

廣州鳳園雞煲火鍋品牌近日在香港開設首間餐廳。（政府新聞處圖片）

投資推廣署助理署長：歡迎鳳園落戶香港 ​將助品牌邁向國際市場

廣州鳳園雞煲火鍋品牌近日在旺角豉油街開設首間餐廳，​投資推廣署助理署長劉智元歡迎鳳園落戶香港，認為不僅為本地消費者提供更多餐飲選擇，亦有助品牌開拓國際市場，借助香港國際平台走出去，利用香港作為內地與海外市場之間的重要橋樑。

香港鳳園椰珍餐飲管理有限公司董事長謝天（左二）、投資推廣署高級副總裁（旅遊及款待）韓斯麗（右二）及股東於開幕禮上合照。（政府新聞處圖片）

香港鳳園董事長謝天：望借香港推動廣式靚湯文化

香港鳳園椰珍餐飲管理有限公司董事長謝天表示指，香港作為全球最自由經濟體及國際金融中心，憑藉高度開放的市場機制、國際化商業規則與位處亞太中心的有利地理位置，成為眾多內地品牌鏈接中國多元味道與世界餐桌的理想跳板。

他表示，鳳園在廣州紮根多年，選擇在香港設立地區總部，既能借助「一帶一路」打通跨境供應鏈，更可憑借香港的國際影響力，推動廣式靚湯文化的標準化輸出。

謝天指，鳳園在香港的定位是用料上乘、用餐體驗舒適的雞煲火鍋餐廳，而鳳園主打的招牌鳳園雞煲、果園脆皮雞及椰子雞營養豐富而口味清爽，能迎合顧客不同需求。他又指，鳳園會持續收集本地顧客意見，結合國際飲食潮流，研發創新菜式。

鳳園始2013年開業，至今擁有超過20家分店，遍布於廣州、珠海、成都、上海及廈門。謝天表示，香港首店選址旺角，不但是旅遊熱點，亦匯聚時尚潮流文化，未來會以香港為試點探索新餐飲模式，吸引本地多元及跨境消費者來感受鳳園的飲食文化。