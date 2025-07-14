的士車隊｜星群的士獲正式車隊牌照　司機稱平台及街客單各佔一半

運輸署今日（14日）向星群的士發出首個正式的士車隊牌照，為期5年，即日起投入服務。有加入車隊約半年的司機預料，車隊將是的士行業的未來趨勢，指現時街客及手機應用程式接單的比例各佔一半，認為手機平台有助提高收入；亦有加入星群逾10年的司機稱，因可接載輪椅客人，故不憂網約車發牌後影響的士生意。



星群車隊的士於車身前方及後方有車隊的士識別牌TFL001。（林子慰攝）

星群的士創辦人：現時司機人數可營運160輛的士

截至7月，星群的士車隊數量已達160架，與目標數425輛仍有距離。被問現時司機人數、預期何時可達到目標的士數量時，星群的士創辦人兼執行董事鄭敏怡強調「重質不重量」，現時司機人數可營運160輛的士，相信未來車數將隨市民需求增加。

「星群的士」創辦人鄭敏怡稱司機「重質不重量」，現時有足夠司機維持160輛的士運作。（資料圖片 / 夏家朗攝）

由自由身司機轉為車隊司機：冀一改的士業風評 收入比之前高

蔡先生從事的士行業約兩年，約半年前加入星群車隊，現時以租車形式於車隊工作。他表示，比起過往自行在車行租車，於星群車隊工作更有保障，「星群會負責任，而且實力雄厚、具人情味。」他亦指，因相信未來的士行業將以車隊為主，故由自由身司機轉為車隊司機，而且「街的好多負面新聞」，冀加入車隊一改風評。

另外，他稱現時街客及手機應用程式客人的生意額比例各佔一半，星群亦不會對手機應用程式中的叫車生意抽成，不過車租比其他車行貴一成。他表示，加入車隊後，透過手機平台接單，收入較作為自由身的士司機時高。

蔡先生（右）稱現時收入較作為自由身的士司機時高；黎先生（左）則相信正式營運後，將有更多司機加入車隊。中為「星群的士」創辦人鄭敏怡。（林子慰攝）

司機指星群的士可接載輪椅客 不憂網約車搶生意

消息指，政府最快本周交代規管網約車框架，加入星群逾越10年的司機黎先生表示，不擔心網約車發牌後會影響生意，因星群的士可接載輪椅客。被問為何現時少從業者加入車隊，他認為坊間對車隊有很多誤會，例如認為車租很貴等，相信正式營運後，將有更多司機加入車隊。

至於投訴機制及應用程式車資方面，鄭敏怡表示有完善的跟進機制，應用程式中的車資則會以時間及路況的大數據計算合適價錢，例如下雨及風球等情況，不會臨時更改車資。

陳美寶致辭時稱，成立的士車隊是提升的士質素的重要一步。（林子慰攝）

陳美寶：冀車隊作「領頭羊」帶起的士行業優質發展

運輸及物流局局長陳美寶致辭時稱，成立的士車隊是提升的士質素的重要一步，冀車隊可作為「領頭羊」帶起的士行業優質發展。她透露，當局將在一至兩個星期內，向立法會提交一條附屬法例，強制規管所有的士無論是車隊的士與否，均要在車內安裝「三寶」——即包括「車Cam」（車廂攝錄機）、行車記錄儀及GPS（全球衞星導航系統）、以及市民想盡快有的電子支付系統。

立法會議員易志明相信車隊運行後，將增加司機信心，吸引更多人加入車隊。（林子慰攝）

立法會議員易志明表示，由於司機短缺，車隊招聘員工不易，樂見運輸署減低門檻，今日正式發牌給車隊。他相信日後從業者看見車隊運行後，將增加信心，會更願意加入車隊。