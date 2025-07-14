警司陳建愉涉非禮女下屬　陳稱曾在美國生活　拍膝搭膊屬朋友接觸

警司陳建愉涉酒吧非禮及警署襲擊女下屬案，陳被裁定表證成立後，今午（14日）出庭自辯。陳稱他曾在美國生活11年，認為拍膝頭及搭膊頭等都是朋友間較常見的肢體接觸。他又指因有管理層曾表示知事主X面臨壓力，故他邀請X出席酒吧聚會，並想藉機會向她傳達支持和鼓勵的訊息。他又稱因覺X為人豪邁開朗，沒有把她當典型女性，並稱：「真係當佢細佬。」



警司陳建愉出庭自辯指，他已婚，10歲時移民美國，大學時就讀刑事公義學（Criminal Justice），其後回流香港加入警隊。

警司陳建愉與妻子一同離開法院。(陳蓉攝)

邀請X想表示會盡力協助她

陳稱他當日邀請X一同參與聚會，除了因為Z在場外，亦因為曾有管理層表示知悉X面臨很大的壓力，著陳去處理，故他想借該次聚會，向X傳達鼓勵的訊息及會在工作及人事上盡力協助她。陳認為，在這種公事以外的場合較易聊天，故邀請X參與。

曾在美國生活覺屬朋友間的肢體接觸

陳指出，由於他曾在美國生活了11年，故認為拍膝頭及搭膊頭等都是朋友間較常見的肢體接觸，與X有這些接觸亦只是想對他表示支持和鼓勵。就早前播放的聚會中的影片，陳解釋指，當時大家情緒都較高興，故他作出一個比較善意的舉動，沒有非禮或襲擊被告的意圖。

否認曾把手攝入X大腿

陳另否認曾把手攝入及摸X的大腿的動作，亦否認曾與X鬥力及碰到她的胸部。陳稱，整晚都沒有任何企圖非禮及襲擊X，亦同意當晚的氣氛融洽。

摸面是出於善意的行為

就摸X臉的事件，陳稱，當時氣氛輕鬆，摸面只是出於善意與X玩的行為，他並沒有襲擊X的意圖。就X對其摸手腕到手踭的指控，陳稱，不記得有發生過此事，惟即使事件有發生，相信應是意外，觸碰的力度亦應該很小，他並沒有意圖要襲擊X。

相信X同意行為

就2024年11月7日，陳再一次想摸X的臉頰，惟X立即出聲阻止，故陳亦當刻就縮手，陳亦就此解釋，因為事發地點在他的辦公室附近，他當時只是想對X打招呼和表達善意，並沒有襲擊他的意圖。就上述與X的身體接觸，陳指出，若然事件真的有發生，他當時是相信X同意他的行為。

管理層知X的壓力要求陳處理

控方盤問陳指，陳在主問時曾指出，因為有管理層表示知悉X的壓力，故要求陳處理事件，陳同意並解釋，他亦有對X提及過此事。控方問陳，是否認為搭膊頭及拍大髀為朋友間的身體接觸，陳解釋指，不是他認為，在美國這的確是朋友間的正常身體接觸。

當晚亦有搭幾個男警肩膀

控方質疑，當天在酒吧亦有其他同事，為何陳沒有對他們作出拍膊頭等動作以示鼓勵？陳解釋指，除了X以外，他當晚亦曾搭過幾個男警的肩膀，但女同事則不肯定。控方續指，陳曾在錄影會面中指出，他從沒有對其他女同事有身體接觸，陳解釋，在正常場合是沒有，惟在社交場合則不能肯定。

控方指其他男警未提與陳有身體接觸

控方續指，3位男警出庭作供時，並沒有提及過陳曾與他們有身體接觸，陳到盤問的階段才首次提及此事，質疑是因為他發現，如只指出對女生有身體接觸，可能會有負面影響，陳稱不同意。

強調動作是善意鼓勵

控方盤問下，陳同意對X的性格及價值觀並不是太認識，所以當時並沒有考慮X是否可以容忍二人有美國朋友間的身體接觸。控方質疑，陳僅是在雙方有訊息溝通，以及曾稱呼對方「EE」的情況下，便認為她接受二人間有身體接觸，陳解釋指，這並非主要原因，因為他當時想對X轉述自管理層的支持，他亦真誠地相信這些動作是善意的鼓勵，故沒有考慮到X是否接受。

否認罔顧X的感受

控方就早前雙方聚會的影片指出，在影片中二人並沒有談及工作，陳拍打X是否亦是表示支持？陳解釋，片段中各人都是高興的狀態，故他拍打X只是表達情緒的自然動作，他當時沒考慮太多。控方質疑，自然動作是否表示觸碰異性，陳稱會形容是拍打，但否認有罔顧X的感受，因為罔顧是明知而為。

指X是現場唯一有特別訊息要傳達的人

控方指出，陳當晚其實並沒有與其他男同事有身體接觸，陳稱不同意，惟同意是對X有選擇性的身體接觸，因她是在場唯一有特別訊息，即管理層關心，要轉達的人。

覺X性格開朗豪邁

陳指出，他常用此方法表示鼓勵，且用在男同事身上比較多，女士則比較少，陳就此解釋：「要視乎對象。」陳續指，如他在錄影會面中所說，因為他和X的性格較開朗豪邁，陳又說：「無論正唔正確都好，我的而且確無將X視為典型女仔，真係當佢細佬。」

對每個同事的表達都不一樣

控方盤問陳指，為何他對其他女同事沒有以身體接觸表示支持，陳稱，對每個人的表達不一樣，他在工作上和社交上分得比較清楚，故無法肯定是否對其他女同事完全沒有身體接觸。

被告陳建愉（42歲，警司）被控於2024年5月14日與5月15日之間，在旺角太平道3號1樓La La Bar非禮女子X；於2024年8至11月，在青衣警署3度襲擊女子X。

案件編號：FLCC308/2025